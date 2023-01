Cosmic Smash – SEGA tease le retour d’une curiosité Dreamcast ?

Peu de doutes sur le titre qui joue à faire des mystère, tout en étant complètement transparent. SEGA a à la fois mis en ligne un site web et un compte Twitter qui se veulent cryptiques, et qui annoncent un jeu à venir. L’URL de la page en question, ainsi que le hashtag employé sur les réseaux sociaux, #csmashvrs, semblent pointer sur un titre arcade et Dreamcast sorti début 2000 : Cosmic Smash.

Un titre qui ne vous dit rien ? Pas étonnant, Cosmic Smash n’est sorti qu’au Japon. Il s’agit d’un mélange entre un jeu de squash, et Arkanoid (qui était déjà, finalement, une sorte de variation sur le squash…). On y contrôle un avatar aux allures de crash test dummy dans un environnement 3D muni d’une raquette, qui doit envoyer la balle contre des formes géométrique située en fond de court.

Rien de bien révolutionnaire, en tous cas en 2023. Cependant, à y regarder de plus près, on voit aussi que le titre supposé du jeu (« csmash »), est suivi de « vrs »… Pour VR ? Versus ? Dans les deux cas, voilà de quoi recycler le jeu classique pour en faire un vrai titre actuel. Si « vrs » tient pour « versus », on peut assez facilement imaginer un jeu orienté compétition ou e-sport.

Cependant, c’est l’autre éventualité qui a notre préférence : la VR. Le jeu original de 2001 avait déjà des allures de jeu en « proto-VR », bien avant que les casques ne se démocratisent. Et en effet, le système de jeu, et le fait qu’on y joue à la raquette, semblent tout à fait dans la veine des jeux qui fonctionnent bien en réalité virtuelle – au hasard, Beat Saber…

Ajoutons à cela que certains ont repéré que le post de SEGA a été retweeté par le studio Wolf & Wood, qui fait justement de la VR (quasiment un pionnier, puisque le studio développait déjà des jeux en 2014 pour Occulus avant le rachat par Facebook, et pour Google Cardboard !), et la sortie toute prochaine du PSVR2, et nous voilà avec de quoi nous convaincre que Cosmic Smash s’apprête à revenir en réalité virtuelle !

Cerise sur le gâteau, si on veut donner un sens aux premiers retweets observés, le DJ Ken Ishii (la B.O. de Rez, ou le morceau anniversaire de Pac-Man « Join the Pac ») serait impliqué… Pour un mode jeu de rythme ? À en croire le compte à rebours qui s’affiche sur la page csmashvrs.com, nous serons fixés dans une petite vingtaine de jours.