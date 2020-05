Le jeu vidéo se fait vieux : PAC-MAN a 40 ans !

À part peut-être les petits extra-terrestres de Space Invaders, PAC-MAN est sûrement le plus vieux héros de jeu vidéo. Donkey Kong et Mario, qui s’affrontaient alors à coup de barils, ne sont ainsi apparus qu’un an après lui… C’est en effet le 22 mai 1980 que Namco sort une borne d’arcade rapidement appelée à devenir culte : Puck-Man, signé de Toru Iwatani. Le jeu et son personnage seront renommés PAC-MAN pour l’exportation aux États-Unis, et éviter que les clients des salles d’arcade ne griffonnent les bornes pour transformer le “P” de Puck-Man en “F”… (histoire vraie !).

En 40 ans de carrière, le jeu est devenu culte, a vu son personnage exploité dans une trentaine de suites, adaptations et spin-off, et est devenu la marque la plus populaire de l’industrie du jeu vidéo, avec un taux de reconnaissance de 94% aux États-Unis, et plus de 90% dans le monde entier.

La fête a commencé un peu en avance, quand la célèbre boule jaune a participé au mouvement #StayAtHome alors que le monde se confinait. PAC-MAN Championship Edition 2 était alors offert gratuitement aux joueurs sur PlayStation 4, Xbox One, et PC. Les célébrations vont continuer quelques semaines avec plusieurs sorties de jeux, disques, et autres goodies.

C’est d’abord le PAC-MAN Live Studio qui débarquera sur Twitch. Une version du jeu d’arcade taillée pour le streaming, et qui enverra s’affronter 4 joueurs qui essaieront de manger plus de PAC-Gommes que leurs adversaires… Bandai Namco nous promet également de nouveaux jeux PAC-MAN (au pluriel !) pour la fin de l’année 2020 sans donner plus de détails.

Côté goodies, le fabricant de bornes 1UP sort des versions spéciales anniversaire de ses différentes machines de jeu d’arcade. Moins luxueux, mais tout aussi fun et plus abordable, Numskull distribue toute une série d’objets à l’effigie du personnage ; on notera notamment la borne à l’échelle 1/4, signée par Toru Iwatan, et limitée à 256 exemplaires (les fans auront la référence…!). Vendue autour de 330€, elle est aussi disponible sans signature, à moitié prix.

Enfin, que serait une fête sans musique ? Et pour ses 40 ans, PAC-MAN se paie le luxe d’avoir le légendaire Ken Ishii derrière les platines. Le vétéran de l’électro japonaise a ainsi composé le thème Join The PAC, célébrant le quarantième anniversaire du jeu, et dont le clip ne sera pas sans rappeler la série The Get Down… Du 22 mai au 24 juillet 2020, de nouveaux morceaux seront ensuite proposés régulièrement sur les plateformes de streaming (Spotify, Apple Music, Amazon Music, Qobuz et Deezer), puis réunis sur une compilation PAC-MAN 40th Anniversary Collaboration. Les bandes originales de PAC-MAN & GALAGA DIMENSIONS, PAC-MANIA et PAC-MAN Championship Edition DX seront également disponibles sur les mêmes services de streaming.

Bien entendu, les jeux classiques restent disponibles sur à peu près tous les supports, des plus récents aux plus rétro !