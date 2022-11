PSVR2 – Date de sortie, line-up, prix de lancement, et quelques inquiétudes

Ça y est, le prochain casque de réalité virtuelle de chez PlayStation, le bien nommé PSVR2, possède désormais une date de sortie : ce sera le 22 février 2023. Les précommandes devraient ouvrir dans quelques jours, pour la modique somme de… 599€ ! Plus cher que la PlayStation 5, donc. Un pack incluant la « killer app » de l’accessoire, le spin-off VR d’Horizon intitulé Call of the Mountain sera aussi proposé au prix de 649€. Qui a dit « on se croirait chez Apple ! » ?

Parce que même pas. Tout porte à croire que le casque VR que préparerait Apple se vendra bien plus cher. Comme le tout récent Meta Quest Pro, affiché à 1800€. Ainsi, avec ses 600€, ce PSVR2 reste dans la frange « abordables » des casque VR actuels.

Depuis le boum qui a suivi les premiers casques Occulus, et entrainé HTC, HP, et les autres dans le segment, le marché s’est affiné. Malgré des efforts de « démocratisation », la VR reste un truc de niche. En témoigne le nombre de casques PSVR distribués : en 2020 (date des derniers chiffres communiqués par Sony), 5 millions de casques avaient été vendus pour plus de 100 millions de PS4 dans le monde. Le calcul est vite fait : moins de 5% des joueurs se sont laissés convaincre.

Pour cette génération, Sony part donc avec ce moto : la qualité plutôt que la quantité. Ou, quitte à vendre « peu » de casques (le « peu » ici reste relatif, le PSVR fut un succès), autant en vendre des plus chers. Le PSVR2 embarque ainsi deux dalles de 2000×2040 (une définition quatre fois plus grande que celles du PSVR) capables d’afficher jusqu’à 120 images par secondes, technologie de suivi du regard, système de vibrations intégré au casque (là-dessus, on émet quelques doutes quand même sur la pertinence), technologie audio qui s’adapte aux mouvements (pour que le son « tourne » quand vous tournez la tête), et le tout se connectant avec un seul câble.

Un bel appareil, à qui il faut maintenant donner à manger. Le paradoxe, c’est que s’il reste un produit de niche, le PSVR2 aura du mal à faire venir de gros studios. Et sans produit d’appel comme peuvent l’être The Last of Us ou God Of War pour les consoles, le public restera difficile à convaincre. Surtout à 600€. Le line up annoncé illustre un peu ce phénomène, avec 11 titres au lancement : adaptations « VR » ou spin-off de jeux qu’on connait déjà (Cities VR ; The Dark Pictures: Switchback ; Hello Neighbor: Search and Rescue…), quelques expériences originales (The Light Brigade, Tentacular…), mais pas de grosse machine si ce n’est le Horizon, qui sera de toutes façons dans la plupart des boites.

Même le hit indispensable de tout équipement VR, l’omniprésent Beat Saber, manque à l’appel (parce que racheté par Meta, qui se le garde jalousement ?). On espère que ce trou dans la raquette sera vite réparé, mais Sony devra surtout mettre le paquet via ses propres studios s’il veut faire vivre le casque sur la longueur…