PSVR 2 – Un line up étendu mais réchauffé pour le lancement

Alors que nous sommes à un petit mois de la sortie du PSVR 2, la communication autour du nouveau casque à réalité virtuelle de PlayStation s’intensifie. C’est en effet le 22 février prochain que nous pourrons mettre nos mains (et nos yeux) sur le dernier-né technologique de la firme japonaise. Et pour donner envie aux joueurs de passer à la caisse, le casque étant facturé près de 600 € sur le site officiel de PlayStation, nous avons à présent droit à un post de blog revenant de façon exhaustive sur les titres qui seront disponible dans sa fenêtre de lancement, soit d’ici fin mars.

Une trentaine de jeux sur le premier mois de commercialisation du PSVR 2, voilà la proposition, presque en forme de promesse, que PlayStation nous formule. Nous aurons bien entendu droit à Horizon: Call of the Mountain, le porte-étendard de ce nouvel équipement. Il est mis en avant au côté de la mise à jour VR gratuite de Resident Evil Village qui impressionne particulièrement dans cette nouvelle dimension, tout comme ce fut le cas avec son ainé Resident Evil VII sur la génération précédente de masque.

On s’en doutait également, mais Gran Turismo 7 sera aussi de la fête pour immerger encore plus ses pilotes lors de leurs courses endiablées. Plus étonnant, on apprend que c’est l’intégralité des courses et véhicules qui seront jouables via le casque PSVR 2, y compris en ligne. Encore plus surprenant, surtout de la part de PlayStation ces dernières années, la mise à jour pourra s’effectuer sans frais supplémentaire, comme le précise Yamauchi Kazunori, le président de Polyphony Digital :

« Grâce à une mise à niveau gratuite, les joueurs qui ont déjà acheté Gran Turismo 7 pourront profiter pour la première fois de toutes les voitures et courses en VR. GT7 en VR exploite au maximum les fonctionnalités nouvelle génération du PS VR2. Le suivi du mouvement des yeux et le rendu fovéal garantiront aux joueurs une fidélité visuelle stupéfiante à bord des plus de 450 voitures. Bien que les courses à deux joueurs en écran splitté ne soient pas disponibles en VR, toutes les autres courses seront disponibles, même celles en ligne. »

Du coté des éditeurs tiers, on notera la présence de plusieurs titres ayant déjà fait leurs preuves, notamment sur le Meta Quest 2, le casque de Meta, ex-Facebook. Song in the Smoke est de ceux-là. Il s’agit d’un très bon jeu de survie mêlant action et exploration qui nous revient donc dans une version remasterisée afin de bénéficier des apports du PSVR 2 tels que les retours haptiques ou une amélioration graphique générale.

Moss et Moss Book II, deux véritables pépites ludiques, auront aussi droit à leur mise à niveau technologiques pour la sortie du casque de PlayStation. Les amateurs d’énigmes et d’automatisation devraient également trouver leur compte avec l’excellent The Last Clockwinder. Logique et coordination seront les meilleurs alliés des aventuriers qui se lanceront dans ce titre qui a maintes fois été salué et récompensé l’an dernier.

Bien sûr, les amateurs de jeux de tir compétitifs ne seront pas en reste puisqu’ils pourront compter sur Pavlov VR, un titre qui devrait offrir une bonne dose d’adrénaline grâce à son immersion poussée et le réalisme de ses armes, accessoires et interactions entre les joueurs. Un autre type d’action nous attendra avec Creed: Rise to Glory – Championship Edition, le jeu de boxe inspiré du film éponyme. Jouable seul ou en ligne, le titre devrait faire la part belle à la précision des nouveaux contrôleurs Sense du PSVR 2.

Plus atypique, nous avons retenu l’arrivée de What the Bat?, par les créateurs du tout aussi loufoque What the Golf?, qui nous fera manier dans chaque main une batte de baseball. Mais si vous vous attendez à un jeu de sport, vous risquez d’être déçus puisque ce sont plutôt des dizaines d’expériences, un peu à la WarioWare, que nous devrons tant bien que mal, mais toujours dans la bonne humeur, résoudre.

C’est dont un catalogue somme tout intéressant, quoique qu’en bonne partie réchauffé, qui nous attend sur les premières semaines d’exploitation du nouveau casque PSVR 2. On espère toutefois que d’autres titres majeurs vont pouvoir sortir dans les prochains mois afin de permettre à la technologie d’enfin réussir à s’immiscer dans les foyers du grand public. Car en l’espèce, on reste dans le cercle vicieux avec des consommateurs qui patiente en attendant que les grands jeux arrivent sur la plate-forme tandis que les développeurs souhaitent un parc installé étendu avant d’y investir leurs ressources, et on doute que ce line-up arrive à changer cet état de fait.

Liste complète des titres prévu pour la fenêtre de lancement du PS VR 2 :