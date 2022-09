Les jeux PSVR ne feront pas le voyage vers la nouvelle version

Une bien mauvaise nouvelle vient de s’abattre sur le monde des adorateurs de la réalité virtuelle, et c’est Sony qui vient asséner le coup de grâce lui-même. Même si beaucoup redoutaient cette annonce et la sentaient venir à des kilomètres, certains gardaient encore l’espoir que leurs précieux deniers dépensés dans la première mouture du casque PSVR made in Playstation valent encore quelque chose.

C’est dans le podcast officiel Playstation que l’on apprend la nouvelle : les jeux du premier PSVR (400€ à la sortie, on le rappelle) ne seront pas compatibles avec le PSVR 2. Donc si vous comptiez profiter des jeux dûment acquis pour votre casque, il n’en sera pas question sur la nouvelle version. Si vous passez au PSVR 2, c’est pour jouer aux jeux qui vont avec, pas vrai ? Alors à quoi bon rendre les anciens jeux compatible…

Cette annonce ne fait que renfoncer un clou déjà bien implanté et mettre de nouveau le doigt sur l’un des plus gros problème de Sony : la rétrocompatibilité. Même si la PS5 a fait un pas dans le bon sens, bon nombre de jeux PS4 tournent encore très mal (Assassin’s Creed Syndicate, par exemple) ou pas du tout, ou se cantonnent à une résolution et un framerate plus bas, là où chez Xbox de nombreux jeux se sont retrouvés boostés.

Cela laisse donc dubitatif quant à la réelle utilité qu’ont eu les adaptateurs pour le premier casque envoyés à tous les possesseurs de PS5 qui en ont fait la demande. Rendre le casque compatible avec la console, c’est bien. Garder une continuité entre ses différents appareils, c’est mieux. Reste donc à espérer que les développeurs des différents titres sortis sur le PSVR premier du nom aient la possibilité de patcher leurs titres afin de les rendre compatibles avec cette nouvelle version.