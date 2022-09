State of Play – PlayStation montre les muscles

Quelle journée. Après un Nintendo Direct particulièrement copieux, voici que PlayStation dégaine un State of Play venu de nulle part. Alors que tout le monde spéculait sur l’apparition prochaine d’un PlayStation Showcase, Sony a donc préféré une ambiance plus feutrée pour annoncer les futurs jeux de sa machine. Mais feutrée ne veut pas dire modeste car, comme on va le voir, la firme japonaise a envoyé du très lourd.

Tekken 8

Il n’y a qu’à voir le premier trailer de ce State of Play pour s’en convaincre. Tekken 8, plus beau que jamais, arrivera bientôt sur PS5. On y découvre un affrontement entre Jin et Kazuya sous une pluie battante, les muscles saillants des combattants sublimés par le moteur de jeu. Avec un Street Fighters 6 qui devrait sortir en 2023, les deux meilleurs ennemis de la scène du jeu de combat seront très bientôt réunis de nouveau, pour notre plus grand plaisir.

Synduality

Toujours du côté de Bandai Namco, nous avons pu découvrir Synduality, un jeu de tir à la troisième personne dans un monde post-apocalyptique dans lequel nous devrons collecter des ressources. Il nous sera alors proposé de remplir des missions en coopération ou contre d’autres joueurs accompagné d’une Intelligence Artificielle découverte par accident, qui nous assistera tout au long de l’aventure. Synduality est attendu sur console next gen et PC pour 2023.

Like a Dragon: Ishin!

La série des Yakuzas a le vent en poupe ces dernières années. Après le diptyque Judgment et Lost Judgment, et surtout l’excellent Yakuza: Like a Dragon, le studio Ryu Ga Gotoku nous offre cette fois l’opportunité de découvrir dans une version remasterisée un épisode qui n’a jamais franchi les frontières de l’archipel. Yakuza Ishin!, renommé pour l’occasion Like a Dragon: Ishin! est un spin-off de la saga principale se déroulant au temps des samouraïs. Prévu pour PS4 et PS5, mais aussi sur Xbox et PC, le titre arrivera dans nos contrées en février 2023.

Project Eve Stellar Blade

Alors qu’il nous avait déjà tapé dans l’œil lors de sa première présentation l’an dernier, Project Eve a bénéficié d’une nouvelle belle exposition durant ce State of Play. Les développeurs du studio Coréen SHIFT UP Corporation en ont d’ailleurs profité pour nous révéler le vrai nom de leur bébé : Stellar Blade. Ce Beat’em Up aux allures de Bayonetta continue de nous donner fortement envie mais il faudra encore se montrer patient puisqu’il n’a pour le moment qu’un vague 2023 en guise de fenêtre de sortie.

Rise of the Ronin

Les équipes de la Team Ninja ont du pain sur la planche. Après nous avoir offert en début d’année un Stranger of Paradise Final Fantasy Origin plutôt sympathique, et alors qu’ils sont en plein dans le développement du très attendu Nioh 3 Wo Long: Fallen Dynasty (attendu pour 2023), voilà qu’ils nous révèlent l’existence d’une nouvelle IP : Rise of the Ronin. Comme son nom l’indique, on y incarnera un ronin au Japon de 1863 dans un jeu d’action aux frontières de Ghost of Tsushima et Sekiro. Voilà qui annonce du très lourd pour cette exclusivité PS5 prévue pour 2024.

God of War: Ragnarök

Enfin, en guise de cerise sur le gâteau, un nouveau trailer de God of War: Ragnarök a été diffusé. Une belle séquence de gameplay qui nous permet d’apercevoir de nouveaux ennemis et boss monstrueux. Le tout dans une ambiance musicale aussi folle qu’elle a pu l’être sur l’épisode de 2018. Et que dire de l’affrontement teasé entre Kratos et Thor en guise de conclusion du trailer.

Une vidéo impressionnante, dont plusieurs séquences mettant en scène Atreus font écho à des passages vécus par Kratos lors du précédent opus. Nous laisserait-on imaginer un passage de flambeau pour la licence vers le jeune fils du spartiate, voire pourquoi pas à des portions de l’aventure jouables en sa compagnie. Nous serons fixés dans moins de deux mois à présent puisque le jeu arrive sur PS4 et PS5 le 9 novembre.

PlayStation montre enfin les muscles, avec de nombreux jeux enfin complètement next-gen. Et cela se voit. 2023 sera enfin l’année des nouvelles consoles de jeu, il était temps. Dommage cependant que durant ce State of Play, les éditeurs n’aient pas été très précis quant aux dates de sorties de leurs productions, la plupart s’étant contentés d’un 2023 pas très engageant.

Une journée à marquer d’une pierre blanche donc. Entre l’annonce du nom et de la date de sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et ce nouveau trailer de God of War, ce sont deux des titres les plus attendus pour les prochains mois qui en ont montré un peu plus. Qu’on se le dise, le creux de la vague vidéoludique de cette année semble loin derrière nous, et c’est à présent un raz-de-marée de jeux qui nous attend, pour notre plus grand plaisir.