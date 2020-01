PlayStation 5 – La sortie du PSVR2 devient une certitude

Le PSVR, leader sur le marché, va lui aussi passer à la next gen.

Différentes communications de Sony nous ont déjà laissé entendre que l’héritier de PSVR ne verrait pas le jour en même temps que la PlayStation 5. Une question de marketing, entre autres, puisqu’on imagine bien que budgétairement, tous les joueurs ne pourront pas renouveler à la fois leur console et leur casque au même moment. Ce qui aboutirait forcément à un démarrage au ralenti pour cet éventuel PSVR2, et n’enverrait pas un message très positif, que ce soit au public ou aux professionnels.

On comprend donc que Sony souhaite laisser d’abord s’installer ses consoles next gen avant de venir nous proposer un PSVR2. Cependant, de récentes déclarations viennent semer le trouble, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’obscures rumeurs, mais de déclaration internes au business de la réalité virtuelle. Ainsi, c’est dans une lettre signée de David Whelan, PDG de VR Education, que les confrères du site vrplayer.fr ont repéré une mention faite au PSVR2. VR Education, c’est une société qui utilise la réalité virtuelle pour proposer des “expériences” (pas exactement des jeux) à but éducatif. Le passage qui nous intéresse dans la lettre de David Whelan dit ceci (retrouvez l’intégralité du courrier dans les sources en pied d’article) :

2020 verra le lancement par Sony de la PlayStation 5 et d’une nouvelle version du casque PlayStation VR (PSVR), ce qui étendra encore la base d’utilisateur de VR haut de gamme ; le groupe [Immersive VR Education, ndlr] compte soutenir cet appareil avec son parc actuel de logiciels de démonstration.

On parle ici d’une communication officielle émanant d’une société cotée en bourse à Londres, dont l’activité principale est la réalité virtuelle. Si l’info n’est pas tout à fait officielle, on peut difficilement en être plus proche ! On peut donc d’ores et déjà considérer que oui, Sony va nous proposer un PSVR2 cette année ! Ce qui amène nombre d’interrogations. Quelles sont les évolutions que proposera ce nouveau casque ? Une définition améliorée ? Une technologie sans fil ? Des caméras embarquées, à l’image des casques WMR ? Le casque actuel sera-t-il alors compatible avec les prochains titres PSVR ? Et surtout, le PSVR2 sera-t-il accompagné de nouveaux contrôleurs, enfin munis de sticks analogiques, qui font cruellement défauts au PS Move aujourd’hui ? Les réponses devraient arriver plus vite qu’on ne l’imaginait…