Sony dévoile le PSVR2, son nouveau système de réalité virtuelle

Tout d’abord dévoilé en février 2021, c’est lors de la conférence de Sony au Consumer Electronics Show, l’un des plus importants salons consacrés à l’innovation électronique que le constructeur a officialisé son prochain PlayStation VR baptisée tout simplement le PlayStation VR2, casque spécialement conçu pour la PlayStation 5. Pour l’occasion, Sony nous révèle les spécifications techniques de l’appareil, à retrouver en détails sur le PlayStation Blog. Parmi les caractéristiques, on retient les écrans Oled 2000×2040 pixels par œil, le champ de vision a été agrandi à 110° contre 100° pour le premier PSVR.

Le casque est équipé d’un système de suivi du mouvement des yeux permettant de faire usage du rendu fovéal cherchant à reproduire une expérience visuelle la plus réaliste possible en ajustant la résolution en fonction de l’endroit où vous regardez. C’est l’occasion pour les développeurs d’améliorer l’immersion du joueur dans l’environnement. En effet, un Personnage Non Jouable (PNJ) pourrait alors être capable de détecter quand le joueur le regarde dans les yeux ou non et ainsi réagir en conséquence.

Le casque ainsi que les manettes PlayStation VR2 Sense Controller sont dotés de moteurs haptiques permettant de reconstituer des mouvements et des sensations physiques liées à l’action se déroulant devant le joueur. Cela pourrait minimiser l’impact de la cinétose dont certains joueurs souffraient. Nous savons d’ores et déjà que le casque se connectera à la PS5 grâce à un simple câble USB-C. Il utilise un système de suivi utilisant quatre caméras disposées sur le casque pour se repérer dans l’environnement de également détecter les manettes.

Certaines inconnues demeurent à l’équation dont le prix et la date de sortie qui n’ont pas été annoncés. On aura sûrement davantage d’informations dans les prochaines semaines mais un élément important est également manquant pendant cette présentation, il s’agit de la compatibilité avec les jeux du grand frère PSVR. En revanche, nous avons pu avoir un aperçu de l’apparence des PlayStation VR2 Sense Controller en forme d’orbe futuriste valorisant l’ergonomie.

Si la comptabilité avec les jeux du PSVR premier du nom n’a pas été annoncé, Sony a tout de même décidé d’accompagner la présentation du PSVR2 avec l’annonce d’un jeu : Horizon: Call of the Mountain. Cette aventure en réalité virtuelle plongera le joueur dans la peau d’un nouveau personnage et non pas dans la peau d’Aloy. Nous n’avons pas encore de date à communiquer mais vous allez pouvoir prendre votre mal en patience dès le 18 février avec la sortie d’Horizon: Forbidden West sur PS4 et PS5.