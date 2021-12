Horizon Forbidden West – À la découverte de la région The Daunt

Il reste maintenant moins de deux mois avant de retrouver Aloy et ses nouvelles aventures, et les informations concernant Horizon Forbidden West continuent d’affluer. Nous avions pu découvrir un trailer inédit lors des Game Awards 2021, dévoilant de nouvelles machines et quelques mécaniques de gameplay. Aujourd’hui, c’est une poignée de screenshots communiqués par le site Game Informer. Ces cinq nouvelles images nous permettent de découvrir The Daunt, une région aux allures de Grand Canyon, que nous pourrons arpenter dans ce second opus. Outre la beauté des paysages, nous pouvons apercevoir encore une nouvelle machine : le Burrower, le Fouisseur en français. Comme son nom le laisse entendre, il sera capable de creuser et de s’enfouir dans le sol pour se déplacer rapidement autour de sa cible.

Cette machine semble assez proche du Veilleur puisqu’elle pourra pousser un puissant cri pour appeler ses alliés tout en étourdissant Aloy. Un ennemi « souple, rapide et franchement féroce », selon Mathis de Jonge, Game Director du titre. Bien que nous soyons ravis de découvrir ces nouveaux ennemis, on espère qu’Horizon Forbidden West nous réservera encore de belles surprises à sa sortie, notamment en ce qui concerne le bestiaire qui ne cesse de s’étendre.

D’autres rumeurs ont également vu le jour sur les réseaux sociaux. En effet, des dataminers auraient découvert la taille du jeu, qui s’élèverait à 96,3 GB sans compter une mise à jour dès la sortie, soit le double du premier épisode lors de son lancement en 2017. De plus, le pré-chargement pourrait être disponible à partir du 11 février 2022, tout juste une semaine avant sa sortie.

Comme d’habitude, nous attendrons des annonces officielles pour venir corroborer ces dernières informations. Pour rappel, Horizon Forbidden West sera disponible le 18 février 2022 sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Pour patienter, vous pouvez retrouver les cinq fameux screenshots à cette adresse.