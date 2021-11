Horizon: Forbidden West – Plus de détails sur les nouvelles machines

Bien des dangers attendent à nouveau l’héroïne Aloy dans Horizon: Forbidden West, qui s’apprête à arpenter les terres de l’Ouest prohibé. Après une présentation des nouvelles capacités d’Aloy, Guerilla Games et PlayStation proposent de se concentrer sur les nombreuses machines qu’Aloy sera amener à rencontrer tout au long de sa nouvelle aventure par l’intermédiaire d’un billet du PlayStation Blog.

Si Aloy devrait retrouver des machines déjà connues du premier volet, à savoir, Horizon: Zero Dawn tel que les Veilleurs, petits théropodes équipés de capteurs oculaires leur permettant de rester conscient de leur environnement, de nouvelles créatures robotiques devraient venir enrichir un bestiaire déjà conséquent comme le sublime Aile-d’hélion ou encore le puissant Frappe-défense, un mammouth de métal qui est une des créatures les plus redoutables du jeu pensé comme une véritable arme de guerre :

Pour le premier épisode, les équipes de Guerilla Games menés par Blake Politeski, concepteur principal des machines et Maxim Fleury, infographiste principal des éléments, avaient mis au point 25 machines avec chacune leurs propres caractéristiques.

« Il était passionnant de réfléchir au type de machines qui allaient vivre dans les différentes zones écologiques et à la façon dont elles interagiraient les unes avec les autres ainsi qu’avec leur environnement et, bien sûr, avec les humains. Les machines sont un peu les gardiennes de ce monde, la façon dont elles accomplissent leur tâche et la façon dont les joueurs peuvent tirer parti de leur comportement a toujours été un aspect fascinant. » (Traduit par la rédaction)

Cependant, ici, l’enjeu n’est pas d’agrandir simplement un bestiaire mais de donner un sens à ces créatures. Chaque machine s’inspire d’animaux, de mammifères qui existent ou ont existé tout au long de l’histoire de la Terre. Ainsi, tout comme les animaux sont importants dans notre monde, les machines jouent un rôle primordial dans l’écosystème du jeu, elles interagissent en permanence avec l’environnement ainsi que les humains. Elles sont considérées comme les gardiennes du monde d’Horizon, un monde qui leur appartient. Il sera donc intéressant de voir comment le joueur – Aloy – pourra comprendre et appréhender ces monstres de métal et de les affronter s’il le faut.

D’ailleurs, pour l’accompagner dans son analyse, Horizon: Forbidden West inclura des indices audios qui permettront de déterminer si une créature est passive ou à l’inverse, si elle prépare une attaque. Une fonctionnalité qui est notamment sublimée par la PS5 grâce à l’audio 3D.

Grâce aux nouvelles capacités de l’héroïne, les démons de métal peuvent s’avérer utiles si on les observe mais également être de véritables réserves pleines de ressources grâce au piratage qui pourra notamment permettre de paramétrer le comportement d’une machine. Tout comme le premier volet, dans Horizon: Forbidden West, le combat est un aspect à ne pas prendre à la légère. Face à ces nouvelles créatures, il faudra utiliser les nouvelles armes adéquates qui sont mises à la disposition du joueur. Blake Politeski explique :

« Les machines d’Horizon Forbidden West sont plus mobiles à tous points de vue : elles sautent, nagent, s’accrochent aux parois… Aloy va donc devoir s’adapter, et elle bénéficiera de nouvelles mécaniques de mouvements pour l’y aider. On se concentre aussi davantage sur la capacité d’Aloy à analyser et à prévoir un affrontement avant de s’engager dans le combat, ainsi que sur sa capacité si les choses ne se déroulent pas comme prévu. » (Traduit par la rédaction)