Horizon Forbidden West – Tour d’horizon des nouvelles capacités d’Aloy

Alors que la fin de l’année approche à grands pas et que les cérémonies et conférences s’enchaînent, il nous tarde d’en apprendre davantage sur les prochaines sorties. Aujourd’hui : Horizon Forbidden West. C’est au travers des dires de David McCullen, concepteur de systèmes principal chez Guerrilla, que nous pouvons en apprendre plus sur les prochaines capacités d’Aloy. Attention, les lignes qui vont suivre peuvent contenir des spoilers d’Horizon Zero Dawn.

Nous avions déjà pu apercevoir quelques-unes de ces capacités dans la vidéo dévoilée lors du State of Play du mois de mai, comme par exemple la possibilité de nager ou encore l’Ailegide, offrant une plus grande liberté de mouvement. Désormais, nous pouvons ajouter à cette liste l’escalade libre, un fonctionnalité devenue primordiale dans les Open World aujourd’hui, de quoi nous permettre de découvrir les décors dans toute leur splendeur.

Aloy se voit également dotée de l’Attracteur, une sorte de grappin pouvant attirer les objets vers elle afin de créer de nouveaux chemins, mais ce dernier servira également à notre héroïne pour se déplacer plus rapidement en hauteur ou se propulser dans les airs afin de déployer tout son panel de capacités. Si ces mécaniques de gameplay ne révolutionnent pas l’univers vidéoludique (n’est-ce pas Rico Rodriguez ?), il est rassurant de voir que le titre s’adapte aux autres open world afin de nous permettre une meilleur exploration de l’ouest prohibé.

Le combat se trouve lui aussi renforcé puisque l’arbre de compétences sera totalement remanié et Aloy disposera de douze « sursauts de bravoure ». Ces compétences sont des sortes d’attaques spéciales, se chargeant dans une barre violette en bas de l’écran en effectuant certaines actions comme détacher des pièces de machines ou des points faibles. Ces sursauts pourront être améliorés et seront plus difficiles à charger en fonction de leur niveau et de leur puissance.

Comme nous le savons déjà, de nouvelles machines feront leur apparition et viendront nous donner du fil à retordre lors de notre exploration. D’autant plus que désormais, les ennemis pourront contrôler les machines, forçant les joueurs en combat à prendre garde aux attaques des humains, mais aussi de leurs montures. Il semblerait qu’Aloy ne nous ait pas encore tout dévoilé et il nous tarde de pouvoir replonger dans cet univers.

Pour rappel, la date de sortie de Horizon Forbidden West est fixée au 18 février 2022 sur PS4 et PS5. En attendant, il faudra rester aux aguets pour découvrir les nouvelles informations annoncées lors des prochaines conférences. Nous savons déjà que ce ne sera pas le cas durant le State of Play du 27 octobre 2021 puisque ce dernier sera consacré aux éditeurs tiers.