Horizon Forbidden West – Promesses non tenues, Steelbook vide et rétropédalage

Comme relaté dans ces colonnes, Sony et Guerrilla ont présenté jeudi dernier les différentes éditions d’Horizon Forbidden West, et en ont profité pour ouvrir les précommandes dans la journée. L’occasion devait être une petite fête pour les joueurs PlayStation, et surtout pour les joueurs PlayStation 5, qui ont certaines difficultés à trouver des raisons d’allumer leur console depuis qu’ils l’ont sortie du carton… Mais évidemment, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Il faut d’abord s’arrêter sur l’un des aspects plutôt ridicule des éditions les plus coûteuses (respectivement baptisées “Collector” et “Regalla”), qui proposent au milieu d’autres goodies un Steelbook. Bonne idée, serait-on tenté de penser, si les éditions en question proposaient le jeu en version physique… Ce qui, aussi aberrant soit-il, n’est pas le cas ! On nous vend donc fièrement une boîte vide, et destinée à le rester… Qu’est-ce qui a pu se passer dans les réunions marketing pour qu’une telle proposition soit retenue ?

Mais heureusement (ou pas), cette absurdité est presque passée inaperçue tant les joueurs se sont focalisés sur un autre aspect des différentes éditions du jeu : seules les plus chères d’entre elles, vendues 200€ et près de 300€, permettent un upgrade de la PS4 vers la PS5. Toutes les autres versions ne proposent que le choix entre les deux machines, et l’obligation de racheter le jeu si l’on opte pour la version PlayStation 4 avant de migrer, d’ici quelques semaines, sur PlayStation 5, quand les consoles seront effectivement disponibles. Même en version dématérialisée, il faut s’offrir la version “Digital Deluxe” (la plus chère) pour bénéficier du passage d’une génération à l’autre.

Une politique qui venait contredire les propos de Jim Ryan, tenus il y a quelques mois :

Les versions PS5 de ces jeux sont conçues dès l’origine pour titrer parti des fonctionnalités de la PS5, et nous avons une procédure d’upgrade pour que les joueurs PS4 puissent passer sur PS5 gratuitement. Il s’agit d’offrir le choix aux gens. Je suis plutôt satisfait de cette situation. – Jim Ryan, dans une interview à MCV UK, le 17 septembre 2020.

De nombreux joueurs se sont sentis lésés, voire trompés, et n’ont pas hésité à s’exprimer sur les différentes réseaux sociaux. La grogne est suffisamment montée pour que Sony revoie sa copie, et affirme aujourd’hui que les acquéreurs d’une version PlayStation 4 du jeu, quelle qu’elle soit, pourront la faire passer gratuitement sur PlayStation 5.

“Jeudi devait être une fête consacrée à Horizon Forbidden West et l’incroyable équipe chez Guerilla qui travaille pour réussir à nous livrer le jeu pour le 18 février 2022. Cependant, il est clair que les offres proposées lors du lancement des précommandes ont un peu raté leur objectif. […] Nous allons tenir nos promesses : les joueurs qui achèteront Horizon Forbidden West sur PS4 pourront passer gratuitement à la version PS5.” – Jim Ryan sur le PlayStation Blog, le 4 septembre dernier.

Il ajoute au passage, et avant de se prendre une nouvelle shitstorm, que les prochaines exclus PlayStation bénéficieront d’un programme d’upgrade PS4 vers PS5 qui coûtera 10€ aux joueurs. Ceci concerne les prochains God of War et Gran Turismo, ainsi que d’autres éventuels titres publiés par Sony à la fois sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Et non, ce n’est pas ce qui avait été promis. L’annoncer à l’avance ne fera pas mieux passer la pilule…

Concernant Horizon, on ne sait pas si c’est la petite tempête sur les réseaux sociaux et le bad buzz qui a suivi qui ont poussé la compagnie à faire machine arrière, ou si les précommandes ne se sont pas passées comme prévu… On rappelle qu’il n’y a de manière générale aucune bonne raison de précommander un jeu, qui plus est AAA. Les gros studios n’ont pas besoin de votre argent en amont de la sortie, et il est rare (voire impossible en version dématérialisée) qu’un soft se retrouve épuisé (on ne parle pas ici des tirages numérotés façon LRG). Cyberpunk 2077 (oui, encore lui, mais c’est un cas d’école) serait-il sorti en aussi mauvais état s’il ne s’était pas de toute façon déjà vendu à plusieurs millions d’exemplaires ? De même, certains alertent déjà les joueurs concernant les précommandes du prochain Halo, pour éviter le même genre de débâcle.

Il y aura des Horizon Forbiden West pour tout le monde, alors sauf à vouloir absolument le bibelot du robot-mammouth (qui, soyons honnêtes, a l’air d’avoir été peint par votre petit frère qui vient de faire sa rentrée en CE1), patience !