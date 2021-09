PlayStation 5 – Un showcase pour remettre de l’eau au moulin ?

L’accroche pour cette annonce était toute trouvée : “vous avez fait preuve de beaucoup de patience”… Oui, c’est le moins que l’on puisse dire. Nous sommes en septembre, la fin de l’année s’amorce et la nouvelle génération de consoles s’apprête à souffler sa première bougie, l’occasion pour ces machines de dresser un premier bilan pas fameux… Quantité infime, difficultés de réapprovisionnement, ludothèque famélique… C’est si austère qu’on ne doit pas être loin du plan de rigueur… Et si ces points touchent les deux machines, chez Microsoft, il y a au moins le Game Pass ? Alors, quand Sony et sa PlayStation 5 vont-ils enfin répondre ?

Alors oui, nous grossissons le trait… L’avenir de la console s’annonce rassurant. Final Fantasy VII Remake, la suite de God of War, Gran Turismo 7, Final Fantasy XVI, Dragon Quest XII et tant d’autres jeux… grâce à ses propres studios et au soutien des éditeurs tiers (mis en confiance grâce au leadership de la marque nipponne), les joueurs PS5 n’ont pas de soucis à se faire sur le long terme… Cependant, le calendrier de cette fin d’année reste bien vide… Alors, peut-on espérer que la présentation nouvellement annoncée pour la semaine prochaine change la donne de cette fin d’année ?

Sony vient tout juste d’officialiser la date de son prochain rendez-vous avec sa communauté. Pour découvrir ce que la marque nous réserve, il faudra se diriger vers YouTube le 9 septembre à 22h (heure de Paris). Un plan d’action ? Rien de tel annoncé pour le moment mais cette publication se veut rassurante à bien des égards. Déjà, un changement de nom, un choix malin puisqu’il distingue cette diffusion des précédentes et en particuliers de la dernière, largement consacrée à Deathloop. Enfin, le point le plus important selon nous, il oublie de faire mention à “PS4”. Passe-t-on enfin a la nouvelle génération ?

Ajoutons enfin pour terminer que, si Sony ne détaille pas vraiment ce qui attendra les joueurs lors du show, il fait état d’un certain nombre de points intéressants dans son billet. Tout d’abord, on sait que cette diffusion devrait durer 40 minutes (soit plus ou moins la taille d’un “beau” Nintendo Direct). Ensuite, le constructeur indique que ce show offrira un aperçu en avant-première de titres attendus pour la fin de cette année et pour l’année prochaine. Nous ne sommes dons pas encore totalement à l’abri d’une surprise.

Bien, maintenant que tout est dit, avez-vous des attentes de la part de Sony ? Qu’attendez-vous d’offrir à votre PlayStation 5 ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. En attendant, on se retrouve donc le 9 septembre à 22h sur YouTube ou Twitch pour ce PlayStation Showcase.