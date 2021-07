State of Play – « Oh, Sony, vraiment, fallait pas… »

On savait que le State of Play de ce 8 juillet serait centré sur Deathloop, les jeux indés et third party. On espérait quand même la petite surprise qui viendrait justifier le programme… En l’occurrence, il semblerait que Sony souhaitait en remettre une couche sur Deathloop, et a dû trouver quelques bandes-annonces pour boucler un vrai-faux State of Play.

A part le jeu d’Arkane, on a constaté l’absence totale d’exclusivité PlayStation 5. Tous les jeux présentés sortiront au moins sur PS4, voire sur Xbox et PC.

Malgré tout, on a pu trouver quelques points de satisfaction. Ainsi, FIST, jeu issu d’un programme de soutien de PlayStation aux studios chinois (le PlayStation China Hero Project) annoncé il y a déjà plus de deux ans, possède enfin une date de sortie. C’est donc le 7 septembre de cette année qu’on pourra enfin mettre les pads sur les aventures de cet étrange lapin au bras mécanique. Une date annoncée dans le cadre d’un nouveau trailer, l’occasion de découvrir des images nous montrant que le jeu sera finalement un action-platformer plutôt classique, qui a toutefois l’air efficace.

Toujours dans l’univers animalier, et parmi les maigres bons points du format, on a découvert un trailer pour le deuxième épisode de Moss, qu’on n’attendait plus. C’est le retour de l’un des tous meilleurs jeux de plateforme en VR, et même l’un des tous meilleurs jeux VR tout court. Si ce n’est pas déjà fait, dépêchez-vous de rattraper le premier épisode avant la sortie de celui-ci ! Il vous reste un peu de temps cela dit, puisque Moss Book II ne bénéficie pas encore de date de sortie.

Très attendu lui aussi depuis la présentation de ses premières images, SIFU nous fera attendre encore un peu, puisqu’une nouvelle bande annonce présentée dans ce State of Play fut l’occasion de remplacer le 2021 par un “early 2022” en guise de fenêtre de sortie.

Sans être complètement emballé, on veut bien laisser une chance à JETT, qui possède un vraie signature indé. Une qualité graphique certes un peu en retrait, mais le jeu à toutes les chances d’être vraiment original, avec une D.A. assez particulière et un concept basé sur l’exploration de planètes en navette spatiale, le tout sans combat (mais pas sans dangers !).

Pour le reste de ce State of Play, des jeux déjà vus ailleurs (Lost Judgment, Demon Slayer…), voire déjà joués ailleurs (Death Stranding, ici dans sa version Director’s Cut), des jeux multi qui ont échoué à piquer notre curiosité (Arcadegeddon, Hunter’s Arena Legends…) et une longue session de gameplay de Deathloop, comme promis. Et c’est tout.

Jusqu’au bout on avait le petit espoir d’un « one more thing » un peu excitant, mais non. Ce State of Play va rejoindre le club surpeuplé des formats vidéo qui n’avaient pas vraiment de raison d’être, et qui paraissent surtout pour occuper le terrain, même quand il n’ont rien à montrer…

On espère que Sony se garde un vrai gros évènement de côté, avec de vraies belles exclus telles qu’on les a connues sur la génération précédente. Parce que jusqu’à aujourd’hui, le constructeur japonais est à un Ratchet & Clank près de rater sa première année d’exploitation…