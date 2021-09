Horizon: Forbidden West – Les nombreuses éditions sont déjà disponibles !

Lors de la soirée d’ouverture de la Gamescon, nous avions appris avec joie la date de sortie de Horizon: Forbidden West. Et plus de cinq mois avant sa sortie, les précommandes des différentes éditions du jeu sont d’ores et déjà disponibles, de quoi nous rassurer un peu quant à un éventuel report de plus. Ainsi Guerilla Games nous propose quatre versions différentes pour profiter des nouvelles aventures d’Aloy.

Il est nécessaire de noter que toute précommande physique ou numérique permettra aux joueurs et joueuses d’obtenir la tenue et la lance Héritage Nora, à récupérer sur le PlayStation Store. De plus l’upgrade gratuit de la PS4 vers la PS5 ne sera disponible que pour les éditions Deluxe, Collector et Regalla, nous laissant un certains goûts d’amertume dans la bouche. Voici la liste des différentes éditions et de leurs contenus :

L’Édition Numérique Deluxe (uniquement disponible sur le PlayStation Store) :

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d’élite et Foudre nora d’élite)

2 armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite)

Un pack de ressources en jeu, comprenant : munitions, potions et des packs de déplacement rapide

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (pose spéciale et peintures de visage)

Un artbook numérique

La bande-son numérique du jeu

Une édition numérique de Le Faucon-Soleil, le tout premier roman graphique inspiré de Horizon Zero Dawn

L’Édition Spéciale :

Le SteelBook Horizon: Forbidden West

La version physique du jeu

La bande-son numérique du jeu

Un mini artbook.

L’Édition Collector :

Le SteelBook Horizon: Forbidden West

Un code de téléchargement du jeu fourni dans la boîte.

Des figurines sculptées à la main de Frappe-défense et d’Aloy

Un mini artbook

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d’élite et Foudre nora d’élite)

2 armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite)

Un pack de ressources en jeu, comprenant : munitions, potions et des packs de déplacement rapide

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (pose spéciale et peintures de visage)

La bande-son numérique du jeu

Une édition numérique de Le Faucon-Soleil, le tout premier roman graphique inspiré de Horizon Zero Dawn

L’Édition Regalla :

Le SteelBook Horizon: Forbidden West

Un code de téléchargement du jeu fourni dans la boîte.

Des figurines sculptées à la main du Frappe-défense de Regalla et d’Aloy

Une réplique du Focus et un socle personnalisé

2 affiches imprimées

Des répliques physiques de pièces d’Attakth Aile-d’hélion et Galop-griffe

Un mini artbook

Une carte en toile

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d’élite et Foudre nora d’élite)

2 armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite)

Un pack de ressources en jeu, comprenant : munitions, potions et des packs de déplacement rapide

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (poses spéciales et peintures de visage)

La bande-son numérique du jeu

Une édition numérique de Le Faucon-Soleil, le tout premier roman graphique inspiré de Horizon Zero Dawn

Si ces deux dernières éditions regorgent de produits dérivés, il est important de noter qu’aucune version physique du jeu n’est incluse, nous laissant qu’un simple SteelBook vide à afficher dans notre collection. Bien évidemment les éditions Spéciale, Collector et Regalla sont disponibles en quantité limité, ainsi il ne faudra pas trop tarder à faire son choix parmi ces dernières. À vos porte-monnaie pour précommander dès maintenant l’une de ces éditions en attendant la sortie de Horizon: Forbidden West le 18 février 2022.