PlayStation donne RDV avec un nouveau State of Play

Des délais, des délais, toujours des délais. La fin d’année sur la console PlayStation ne s’annonce pas particulièrement festive, un point d’autant plus étrange que le constructeur ne peut que se féliciter de son succès tonitruant puisque sa machine enregistre des records dans tous les coins du globe, subtilisant même parfois la pôle position à la Switch (aux USA par exemple). Ceci dit, si la PlayStation 5 caracole bien en tête des ventes, son catalogue, lui, peine bien à se fournir, au grand dam des heureux ayant réussi à l’ajouter à leur collection. Peut-on encore espérer un miracle pour la fin d’année ? Pas sûr. En revanche, nous sommes certains que l’année 2022 sera extraordinaire sur PS5, et le State of Play fraîchement annoncé pourrait le confirmer.

Un petit avertissement avant de cracher tout ce que l’on sait. Si vous trépignez à l’idée de découvrir ce que PlayStation vous réserve en termes de titres « maison » ou si vous attendez des nouvelles de son PlayStation VR 2, ce rendez-vous n’est pas le vôtre. En effet, le blog de la marque prévient que ce show sera exclusivement consacré aux jeux 3rd party à venir sur PlayStation 4 et 5. Ça ne vous rassure guère ? Vous allez peut-être continuer de déchanter en apprenant que la diffusion devrait principalement apporter des mises à jour sur des titres déjà attendus et qu’elle ne durera que vingt minutes.

Peut-on espérer en apprendre plus sur Final Fantasy VII Remake 2 ou même sur le 16e volet ? Probablement pas. GTA 6 ou d’autres gros projets ? Franchement, nous n’oserions pas en espérer trop de peur d’être déçus, mais l’article publié confirme que la marque a des jeux à révéler, et on conserve l’espoir de voir de belles surprises débouler.

Pour ce qui est du rendez-vous, vous pourrez découvrir ce dernier State of Play 2021 le mercredi 27 octobre à 23h sur Twitch ou sur YouTube. Avez-vous des attentes en particulier ? Pensez-vous que PlayStation va recycler à fond ce que l’on sait déjà ? Ajoutez votre grain de sel dans les commentaires.