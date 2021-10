Kena: Bridge of Spirits – Pari gagnant pour Sony et Ember Lab

Fondé en 2009 par les frères Mike et Josh Grier, Ember Lab est un studio spécialisé dans les films d’animation et avait jusque-là travaillé sur des projets de moindre envergure, souvent à vocation publicitaire pour d’autres marques. Il avait réussi à se faire remarquer en 2016 lorsqu’un certain fan film sur The Legend of Zelda: Majora’s Mask de quelques minutes est apparu sur la toile. Et clairement, Sony les a bien remarqué. Leur premier projet dans l’univers du jeu vidéo allait naitre. Ember Lab et Kena: Bridge of Spirits allaient avoir droit à une belle mise en avant lors d’une conférence Playstation. Et pas n’importe laquelle puisque c’est quand les yeux du monde entier étaient tournés vers cette prise de parole levant le voile sur leur dernière console qu’a été présenté le jeu pour la première fois.

En quelques minutes, Kena: Bridge of Spirits est devenu pour beaucoup le titre le plus attendu sur la machine de nouvelle génération de Playstation et les équipes d’Ember Lab se retrouvaient alors avec bien plus de pression qu’auparavant. Quelques mois et reports plus tard, le 21 septembre dernier, le jeu, attendu presque comme le messie dans une année 2021 remplie de remaster et de jeux décalés à 2022, est arrivé sur PS4, PS5 et PC en dématérialisé. Une réussite. Ce premier titre d’Ember Lab aura su charmer manette en main de nombreux joueurs à travers le monde grâce notamment à son look de film Pixar et son cœur de jeu très intéressant sans pour autant faire dans l’originalité.

Clairement, le jeu fait partie des meilleurs titre sortis cette année, et les ventes le confirment. Bien qu’aucun chiffre précis n’ait été révélé pour le moment, les frères Grier, selon les propos accordés à Bloomberg, ont précisé que Kena: Bridge of Spirits a déjà atteint son seuil de rentabilité. Un très beau succès qui semble eux même les surprendre, d’autant que le titre est toujours attendu pour une sortie physique le 19 novembre prochain, et que les fêtes de fin d’année pourraient encore booster ses ventes. Le studio n’a d’ailleurs pas fermé la porte à une éventuelle sortie ultérieure sur les machines Xbox, mais rien d’officiel dans l’immédiat.

Sony a su miser juste en pariant sur ce petit studio quasiment inconnu jusque là et se félicite du succès, mérité selon nous, de Kena: Bridge of Spirits. Les fondateurs d’Ember Lab ont d’ailleurs déclaré vouloir continuer de se concentrer sur le développement de jeu et tourner définitivement la page des réalisations de spots publicitaires. On ne peut que s’en réjouir et nul doute qu’on entendra à nouveau parler de ce petit studio à l’avenir. En tout cas de notre côté, on a très hâte.