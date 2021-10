It Takes Two – Trois millions de couples heureux pour Hazelight Studios

Même si Electronic Arts est principalement connu pour ses jeux de sports très prolifiques, à commencer par sa licence phare en Europe, FIFA, il dispose d’un label à fort potentiel : EA Originals. Placé sous le signe du jeu indépendant, ce label a déjà permis à plusieurs excellents titres de voir le jour, à l’instar d’Unravel 1 et 2 par exemple ou plus récemment Lost in Random et Knockout City. Et sous cette houlette est sorti un jeu pas comme les autres : It Takes Two, du fantasque Josef Fares, fondateur de Hazelight Studios.

Déjà auteur du très sympathique A Way Out, Josef Fares aime distiller dans ses œuvres sa vision du ludique et repousser les limites créatives qui sont possibles dans le jeu. Bien qu’imparfait sur bien des points, A Way Out propose un parti pris assez inédit dans l’industrie : il se fait exclusivement en coopération en ligne ou sur une même machine. Et comme il aime bien faire les choses correctement, le joueur l’ayant acheté peut offrir gratuitement l’accès au contenu de l’aventure à son compagnon d’infortune. Pour son dernier bébé, It Takes Two, le créateur entendait gommer les défauts de son précédent titre et ainsi sublimer sa formule. Il reconduit donc ses choix forts en maintenant l’obligation de recourir à la coopération et la gratuité d’accès pour l’invité.

Après A Way Out dans lequel nous incarnions deux taulards en pleine évasion, It Takes Two nous fait vivre l’histoire d’un couple qui ne se comprend plus, au bord de la rupture. C’est alors qu’ils se retrouvent transformés en jouets et devront suivre les conseils du Dr Hakim, livre autoproclamé expert en amour, lequel est incarné par Josef Fares en personne. Les joueurs comme leurs avatars devront alors coopérer pour s’en sortir dans cette aventure incroyablement variée et inventive afin de reprendre possession de leurs enveloppes charnelles.

À propos d’It Takes Two, Josef Fares déclarait en 2017 que quiconque jouerait au jeu du début à la fin ne pourrait que l’aimer. Et ainsi sa prophétie se réalisa. Sorti le 26 mars dernier, le titre est un incroyable succès critique, culminant à 89/100 sur l’agrégat Metacritic, et même 9,1/10 en appréciation de joueurs. Côté commercial, le succès est également au rendez-vous. Electronic Arts s’est d’ailleurs félicité des excellents résultats du jeu en août dernier, précisant qu’ils étaient même meilleurs qu’escomptés. Aujourd’hui, Hazelight Studios a été très fier de nous annoncer qu’It Takes Two a franchi le cap symbolique des 3 millions d’unités vendues.

Three. Million. Units. Sold.💥 #ItTakesTwo The thought of so many people enjoying our game is humbling and heartwarming. ❤️ You’ve all helped send a clear message – co-op adventures are here to stay! — Hazelight Studios (@HazelightGames) October 13, 2021

« Trois. Millions. D’Unités. Vendues. La pensée que tant de gens ont profité de notre jeu est source d’humilité et de réconfort. Vous avez tous contribué à envoyer un message clair : Les aventures en coopération sont là pour rester ! »

On ne peut qu’être enchanté par cette déclaration tant It Takes Two est une véritable pépite vidéoludique qui peut légitimement prétendre remporter des prix aux prestigieux Games Awards de fin d’année, voire pourquoi pas la couronne suprême. En attendant d’en savoir plus sur la prochaine création du studio, nous pouvons féliciter Josef Fares et ses développeurs du succès mérité qu’ils connaissent aujourd’hui.