Knockout City – EA Originals tente de mettre la balle dans son camp

Ce jeudi 18 février s’est dévoilée la première vidéo d’annonce de Knockout City, l’expérience «baston prisonnier» éditée par Electronic Arts. Les développeurs de chez Velan studios nous présentent leur nouveau jeu revisitant le thème du ballon prisonnier et s’intégrant au label EA Originals.

Nous savons qu’il s’agira d’un jeu multijoueur en équipe se voulant compétitif. Vous pourrez vous affronter dans des batailles en 3vs3 ou 4vs4. Un système de compétences viendra pimenter vos parties vous permettant d’utiliser des ballons spéciaux ou même de devenir vous-même le ballon.

« Knockout City part d’un concept simple : lancer et attraper un ballon, avant d’y ajouter une couche comprenant une quantité incroyable de compétence, de profondeur et de style, pour aboutir à une expérience multijoueur compétitive, amusante et rafraîchissante. Vous devrez y jouer pour le croire. Ce n’est pas juste du ballon prisonnier, c’est du « BASTON prisonnier »

Pour l’instant, nous en savons peu sur son gameplay. Toutefois, les joueurs PC ont la possibilité, via le site promotionnel du jeu, de s’inscrire à une bêta fermée se déroulant les 20 et 21 février sur les plateformes Origin et Steam. Vous aurez ainsi un avant-goût du jeu en attendant sa sortie fixée au 21 mai 2021.

Les joueurs consoles seront ravi d’apprendre la sortie prévue sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S à la date énoncée. Le jeu sera également compatible cross-play et cross-save entre tous les supports.

Le studio met aussi l’accent sur les multiples options de personnalisation de votre personnage mais aussi celles de votre bande. Il vous sera possible ainsi de former une équipe avec vos amis et de vous illustrer avec classe.

Rassurez-vous, si vous n’arrivez pas à obtenir votre accès à la bêta fermée où que vous êtes un joueur console, une période d’essais gratuite sera mise en place lors de son lancement. Une fois cette période terminée, il faudra débourser 19,99€ pour continuer à dominer les champs de batailles à coup de ballons bien placés.