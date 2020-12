Joseph Fares nous donne des nouvelles de It Takes Two

Côté indés, It Takes Two, du studio Hazelight, est l’un – si ce n’est LE – des jeux qu’on attend pour l’année à venir. Les seuls noms de Fares et de son studio suffisent à nous rendre impatients, tant le bonhomme est l’un des rares auteurs de jeux vidéo à vraiment mériter ce substantif avec la noblesse qu’il contient dans des expressions comme “cinéma d’auteur”.

C’est d’ailleurs d’abord au cinéma que se destinait Joseph Fares, avant de se tourner vers le jeu vidéo. Ce parcours lui a donné un rapport particulier à l’interactivité et au gameplay, qu’il met toujours au cœur de ses jeux. Rares en effet sont les titres qui mêlent, comme les jeux de Joseph Fares, mécaniques de jeu et narration ; quiconque a déjà joué à Brothers, A Tale of Two Sons voit de quoi on parle ici…

Et comme son deuxième jeu, A Way Out, qui était complètement différent du premier, It Takes Two se veut lui aussi une expérience totalement inédite. Comme A Way Out, il s’agira d’un jeu qui exige de se faire à deux joueurs, mais contrairement au précédent, on sera sur un ton résolument moins “dark” et réaliste, ainsi qu’en témoigne la bande-annonce que nous relayons ci-dessous. On y jouera un couple changé en marionnettes et perdu dans un monde façon conte de fées, pour un jeu qui s’annonce puzzle-platformer. Le petit plus made in Joseph Fares se trouvera dans la manière de résoudre les puzzles, pour lesquels les joueurs devront soit collaborer, soit travailler de manière asymétrique.

Idée intéressante : le jeu sera fourni avec un Pass Ami, un système qui permet d’inviter un deuxième joueur ne possédant pas le jeu à vous rejoindre gratuitement ! C’est Electronic Arts qui porte le titre, et ce dernier sortira le 26 mars prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. On peut raisonnablement espérer également voir le jeu au menu du Game Pass.