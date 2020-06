Lost in Random – Un jet de dés fort intrigant

L’EA Play édition 2020 a déçu bien du monde. La conférence annuelle du géant américain a manqué d’annonces intéressantes pour réellement marquer les esprits. Néanmoins, un jeu a retenu notre attention, il s’agit de Lost in Random, prochain titre de Zoink Games. Avant de vous regrouper l’ensemble des premières informations sur le jeu, attardons-nous sur le développeur.

Zoink Games est un petit studio suédois ayant déjà collaboré avec Electronic Arts dans le cadre de son programme EA Originals censé mettre en lumière des petites productions. Fe est sorti de cette alliance et a suffisamment rapporté pour un second round. Par ailleurs, on profite de l’occasion pour vous inviter à jouer à Ghost Giant, leur dernier jeu en date.

La première chose qui saute aux yeux de ce Lost in Random est sa direction artistique qui n’est pas sans rappeler l’univers tortueux (et regretté) de Tim Burton. On peut également citer Alice: Madness Returns de par ses similitudes avec les étrangetés issues d’Alice au Pays des Merveilles. Random est un royaume dans lequel l’avenir de chaque citoyen est déterminé par un jet de dé. Even et son compagnon Dicey refusent de ce soumettre à ce triste sort et décident de prendre leur destin en main. Le duo va donc tenter de percer les mystères de cette funeste cité et de mettre fin à sa malédiction.

Et c’est tout. Pas de supports annoncés, pas de date de sortie, on sait juste que Lost in Random est prévu pour 2021. Ce qui nous pousse à imaginer que le jeu sortira sur PlayStation 4, PS5, Xbox Series X, Xbox One et PC. Comme toujours, on vous tiendra informé de l’actualité du jeu qui vient officiellement de rejoindre notre tableau des projets à suivre de très près.