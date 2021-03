Josef Fares (It Takes Two) : “La rejouabilité, c’est surfait !“

Quelques jours en amont de la sortie de son nouveau jeu It Takes Two, Josef Fares revient sur ce qui fait, selon lui, la qualité d’un jeu. Et à ce sujet, il s’exprime sur la rejouabilité, qu’il considère comme un élément accessoire, surcoté par la critique.

« Ok, voilà ce que je pense. Je vais la faire courte. La rejouabilité, vraiment, il faut faire attention quand on parle de ça, par ce que c’est un sujet périlleux. Toutes les statistiques montrent que les joueurs ne finissent pas leurs jeux. Le côté périlleux, c’est que tout le monde, les critiques, tout ceux qui parlent de jeux, parlent de rejouabilité. Qui refait vraiment un jeu ? Peut-être un tout petit pourcentage de joueurs. On devrait surtout s’occuper de faire finir les jeux.

Et à propos d’It Takes Two, oui, vous pourrez y rejouer après l’avoir terminé si vous voulez. You découvrirez de nouvelles mécaniques, selon la façon dont vous jouerez. Mais ça ne devrait pas être un critère si important pour un jeu. On nous pose tout le temps la question. Mais combien de personnes refont un jeu ? Pas autant que vous ne le pensez. »

Ce n’est pas la première fois que Fares fait part de son ambition à ce sujet pour It Takes Two. Récemment, il avait exprimé sa déception quand il avait découvert que seuls 51% des joueurs étaient allés au bout de A Way Out.

51% est pourtant un excellent score, puisqu’il se dit que moins de 20% des joueurs finissent leurs jeux ! David Cage, de Quantic Dreams (Heavy Rain, Detroit) déclarait à l’occasion d’une interview que la part joueurs allant vraiment au bout des jeux n’étaient que de 10 à 20%, tandis que le journaliste Blake Snow ramenait cette part à 10% dans une enquête pour CNN en 2011.

Reste que le perfectionniste Josef Fares est très insatisfait des 51% de A Way Out, et aurait concentré ses efforts sur le fun et la jouabilité pour faire encore monter le score pour It Takes Two. Attention toutefois, même si on sait le personnage plutôt fantasque et prompt à en faire beaucoup, à trop nous promettre, le risque est aussi de nous décevoir, et de nous faire abandonner le jeu… avant la fin !