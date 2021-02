It Takes Two – Un nouveau trailer en attendant la sortie

À un mois de la sortie du jeu, Electronic Arts publie une nouvelle bande-annonce commentée de It Takes Two, le prochain jeu très attendu signé Josef Fares. Comme dans A Way Out, le dernier jeu de Fares, et comme son titre l’indique, It Takes Two se joue obligatoirement à deux.

Le duo de joueurs y incarne un couple sur le point de se séparer qui se voit transformé en poupées par un drôle de sortilège. Ils sont alors transportés dans un monde fantastique et devront réussir à passer outre leurs différends pour retrouver leur fille, elle aussi perdue dans ce monde étrange.

Et si l’on écrit que c’est un jeu très attendu, c’est surtout à cause de la signature de Josef Fares, l’une des grandes personnalités de l’industrie du jeu vidéo, et game designer génial. Si on a cité A Way Out, Fares a aussi réalisé Brothers: A Tale of Two Sons. Dans ce dernier, et à l’exact opposé de It Takes Two, un seul joueur contrôle deux personnages, deux frères en quête d’un remède pour leur père malade. Mais outre ce gimmick de gameplay, ce qui a fait de Brothers un jeu important de l’historie du média, c’est la façon avec laquelle Josef Fares a réussi à donner du sens au gameplay. On ne peut pas l’expliciter ici sans spoiler le jeu, mais dans Brothers, les contrôles racontent aussi l’histoire.

Et justement, la communication autour de It Takes Two nous promet que « le jeu vous emmène dans une fusion métaphorique entre gameplay et scénario, repoussant plus que jamais les limites de la narration interactive ». Des phrases superlatives qu’on voit à chaque communiqué de presse dès que sort le moindre jeu… Mais ici, il s’agit de Josef Fares et des studios Hezelight, alors on y croit !

À raison ? Réponse le 26 mars prochain, date de sortie du jeu sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Une mise à niveau gratuite sera disponible day one pour les consoles de la nouvelle génération.