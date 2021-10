GTA 6 – Entre rêves et spéculations, à quoi s’attendre ?

Grand Theft Auto VI est un titre qui fait beaucoup jacqueter, beaucoup spéculer, et c’est exactement ce qu’on va faire ici. En effet, pour les vingt ans de la sortie de GTA 3, on se demande vraiment à quoi s’attendre avec ce nouvel opus de Rockstar, même pas officialisé.

GTA 5 étant devenu une machine de guerre, tant financièrement (deuxième jeu le plus vendu après Minecraft) qu’au niveau du nombre de joueurs, le passage à GTA 6 doit être maîtrisé pour ne pas les perdre. Il va falloir innover et ne pas s’embourber dans un « Grand Theft Auto 5 part 2 ».

Des bâtiments destructibles ?

Rockstar New England, une branche de Rockstar qui a travaillé sur Red Dead Redemption 2, GTA 4 et GTA 5, a annoncé rechercher un artiste VFX pour un nouveau projet, détaillant leur recherche de personnels :

Les effets visuels contribuent à immerger le joueur dans un monde crédible, qu’il s’agisse d’effets d’ambiance pour des éléments tels que les insectes autour du joueur et la pluie tombant des bâtiments ou d’événements de destruction à grande échelle tels que des gratte-ciel s’écrasant au sol.

Là, on aurait une innovation. Un monde aussi grand que GTA 5 avec un environnement évolutif, des bâtiments qui s’effondrent, qui explosent, c’est ce qu’on imagine. Si on s’appuie sur cette offre d’emploi, et qu’on spécule que ça a forcément un rapport avec GTA 6, cela peut devenir un vrai rêve pour les joueurs. C’est justement un point qui manquait à GTA, un monde plus vivant qui, sans nous, fait son petit bonhomme de chemin. Mais rappelons-le une énième fois, ce n’est que spéculation. Malgré tout, on attend de GTA 6 de faire mieux que son prédécesseur, et ce ne sera pas une mince affaire.

Quoi de plus ?

Dans GTA 5, on jouait trois personnages différents, mais comme dans tous les GTA, c’était des malfrats, avec un bon fond dans certains cas, mais cela restait des malfrats. Pourquoi ne jouerait-on pas dans GTA 6 un personnage du côté de la loi ? Un politicien, un flic, un militaire ? Un protagoniste et un antagoniste ? Cela pourrait aussi renouveler la formule.

De plus, vu le succès de GTA 5, on pourrait avoir, à l’instar de Forza Horizon, un partenariat avec de vraies marques de voitures, comme Ferrari ou Mazerrati, mais il y en a bien d’autres. Que ce soit sur les marques de véhicules (motos ou voitures) ou des marques d’armes par exemple, les partenariats et les sponsors sont attendus pour ce nouveau GTA, vu combien cela pourrait coûter à Rockstar.

On spécule, mais sur du long terme

Eh oui, c’est un fait, GTA 6 n’est vraiment pas près de voir le jour. Comme on l’a dit plus tôt, pour fidéliser et donner envie aux joueurs de passer sur GTA 6, il en faut beaucoup. En effet, cela fait huit ans que GTA 5 est sorti, et il y a toujours autant de joueurs actifs. Le jeu a réussi l’exploit de fidéliser sa communauté, par le mode en ligne qui se renouvelle constamment, laissant la possibilité de faire un peu tout ce qu’on veut, allant du simple braquage entre amis au roleplay quotidien sur des serveurs privés.

Mais le jeu commence à vieillir d’un point de vue graphique, quand on voit ce que propose Red Dead Redemption 2. GTA 6 doit faire identique, voire mieux à ce niveau. Et ce sera sûrement pas pour de suite, le jeu étant pressenti pour ne pas sortir avant minimum 2023. Il ne sortira probablement pas sur PS4 et Xbox One. On espère qu’il ne fera pas la même erreur que Cyberpunk 2077, en voulant sortir sur des consoles ne le faisant pas tourner…