Take-Two prêt à dégainer trois remasters de GTA pour la fin d’année ?

Avant toute chose, il est à préciser que cette information est encore qu’à l’état de rumeur véhiculée par le site Kotaku. Rien n’est officiel, même si on a de plus en plus de raisons d’y croire. Pour comprendre, revenons quelques jours en arrière. Take-Two laissait transparaitre trois remasters encore non-annoncés dans son dernier rapport financier. Il n’en fallait pas moins pour voir apparaître les premières suppositions, parmi la liste des possibilités : une trilogie de GTA.

Autre indice, depuis quelques jours, l’éditeur américain traque sans relâche tous les mods de GTA V faisaint clairement référence aux épisodes GTA III, Vice City et San Andreas. Par exemple, le populaire mod Vice Cry Remastered n’est plus disponible. Take-Two joue la carte du DMCA – qui protège le droit d’auteur. Par cette démarche sortie de nulle part, on pourrait croire que ce dernier prépare doucement l’arrivée de nouvelles éditions des jeux cités, de nettoyer tout ce qui pourrait faire de l’ombre à leur lancement.

Dernier coup de pioche : Kotaku. Le site spécialisé vient de publier un article précisant que trois remasters sont bien en préparation. Selon ses sources, les remasters de GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas seraient prévus pour la fin d’année 2021, et ce, sur PS5, PS4 Xbox Series, Xbox One et même sur Nintendo Switch. Elles précisent également que des versions PC et mobile sont prévues mais arriveront plus tard. Le studio Rockstar Dundee serait en charge du projet. Les jeux tourneraient avec le moteur graphique Unreal Engine pour adopter un savant mélange de vieux et de neufs, tout en conservant leur idendité.

Toujours selon Kotaku, initialement, ces rééditions étaient prévues comme une sorte de bonus pour tous les joueurs ayant achetés les prochaines éditions de GTA V et GTA Online. Mais la situation actuelle liée à la pandémie a poussé l’éditeur à revoir ses plans. Et ce n’est pas tout, car, à priori, d’autres classiques de l’éditeur seraient également en cours de remasterisation, vers un Red Dead Redemption Remastered ?

Encore une fois, il s’agit d’une rumeur, certes, de plus en plus crédible au vu des éléments, mais il faut se montrer prudent et attendre l’annonce officielle avant de s’en réjouir. Si les sorties des remasters de GTA 3, Vice City et San Andreas sont bien imminentes, alors la fin d’année 2021 aura un étrange goût de PS2.