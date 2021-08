Take-Two – Le papa de GTA suit le chemin tortueux des remasters

Au vu de la dernière annonce de Take-Two, difficile pour les joueurs de ne pas être transportés. Lorsque d’anciennes licences qui ont vieilli se retrouvent à nouveau sur le devant de la scène grâce à des remasters/remakes on ne peut qu’être enthousiastes. Mais au-delà de la nostalgie et de la possibilité de découvrir ou redécouvrir nos jeux favoris avec la technologie moderne, il est impossible de ne pas voir la stratégie commerciale derrière cette politique. Ce plaisir coupable a bel et bien un prix puisqu’il vous faudra repasser à la caisse si vous espérez pouvoir reposer les mains sur certains opus (nous pensons par exemple à des titres tels que Dead Space ou Silent Hill par exemple).

L’éditeur Take-Two semble bien connaître ce chemin puisque la firme avait mis sur le marché l’édition définitive de Mafia le 24 septembre de l’année dernière. Le jeu de base datant de 2002, il est évident qu’un rafraichissement des graphismes ainsi que du gameplay n’était pas du luxe. Mais l’éditeur américain paraît ne pas vouloir s’arrêter en si bon chemin, puisque nous rappelons qu’une version PS5 et Xbox Series doit voir le jour pour le Grand Theft Auto V. Nous soulignons également que GTA V a tout de même connu 3 générations de consoles, ce qui pourrait poser quelques soucis à certains joueurs concernant la facture finale.

Mais nous le savons tous, l’argent n’a pas d’odeur et dans l’industrie du jeu vidéo, il est inutile de souligner le poids de ce dernier. Take-Two a annoncé trois remasters en production. Aucun titre de jeu n’a été encore annoncé même si secrètement nous espérons que la saga Red Dead sera remise au goût du jour, car si l’open world d’Arthur Morgan est l’un des plus beaux, nous ne pouvons pas dire la même chose concernant la rédemption de John Marston.

Il devient difficile d’y rejouer, les graphismes ayant souffert du temps passé, bien que la qualité de la narration en fasse un des meilleurs épisode du catalogue de Take-Two (du point de vue de votre rédactrice évidemment). Malgré nos espoirs concernant Red Dead, il est bien plus probable que cela concerne d’une trilogie GTA Remaster, la licence étant une véritable poule aux oeufs d’or pour Take-Two.

Et vous de votre coté, que pensez-vous des remasters ? Estimez-vous qu’il y a un réel intérêt pour le joueur ou qu’il ne s’agisse encore une fois qu’une histoire de gros sous ? Et en attendant la confirmation des titres, quels jeux espérez-vous retrouver ?