God Of War: Ragnarök sera la fin de la saga nordique

Alors que la tendance actuelle dans l’industrie vidéoludique est à multiplier les suites et à étirer en longueur la narration des jeux, en particulier des blockbusters AAA en monde ouvert, Cory Barlog le réalisateur de God of War: Ragnarök (et père de la saga God of War) a décidé de prendre tout le monde à contrepied.

Ainsi, il a confirmé lors d’une interview donnée au YouTuber Kaptain Kuba que God of War : Ragnarok serait bien le dernier jeu de la “Saga Norse”, qui a débuté avec le reboot/suite de GoW en 2018. Un choix que le réalisateur a fait pour deux raisons : tout d’abord à cause de la durée extrêmement longue de développement des derniers jeux GoW, et également pour pouvoir garder une narration resserrée.

En effet, le développement du GoW de 2018 a pris pas moins de cinq longues années, une durée épuisante pour les équipes. Ragnarök est bien parti pour prendre un temps de réalisation quasi équivalent, ce qui étirerait l’histoire sur près de 10 ans. En ajoutant un troisième volet, on atteindrait 15 ans (dans le meilleur des cas). Une période beaucoup trop longue pour raconter une histoire selon Barlog, c’est pourquoi il a fait le choix de clore le volet nordique des aventures de Kratos dans le prochain volet.

Pour comparaison, il ne s’était écoulé que 5 ans entre le premier God Of War (2005) sur PS2 et God of War III (2010) sur PS3… Au cours de l’interview, le réalisateur déclare (traduction libre) :

Dès le début, nous avons surtout essayé de raconter quelque chose à propos Kratos et Atreus. Le cœur du moteur de l’histoire, c’est vraiment la relation entre ces deux personnages, et cette complexité se propage comme les ondulations d’un étang. Et nous pourrions en faire un océan, et faire en sorte que ces ondulations s’étendent sur des milliers de kilomètres. Mais est-ce nécessaire ? Est-ce bénéfique ?

Cela ne signifie pas pour autant la fin de l’histoire de Kratos et d’Atreus, la licence GoW bénéficie d’une telle aura que l’on voit mal le studio SCE Santa Monica la mettre au placard. Mais qui sait ? Peut-être qu’un prochain épisode pourrait bien donner la vedette à un autre Dieu de la Guerre ?…