God of War: Ragnarök – Un trailer qui nous en met plein les mirettes !

On peut dire que ce showcase était pour le moins attendu, même si PlayStation a voulu faire dans la diversité (en témoignent les différentes franchises présentées). Il y avait bel et bien une saga que nous attendions avec impatience et Sony nous a régalé avec un trailer de qualité de God of War: Ragnarök. Nous n’allons pas vous mentir, avec le peu d’informations dont nous disposions depuis ce fameux oméga bleu en novembre 2020, il était temps que Santa Monica s’exprime.

Et ce qu’on peut dire, c’est que les prochaines aventures de Kratos et Atreus ne seront pas de tout repos. L’action prendra place quelques années après le dernier épisode, comme en témoignent la taille ainsi que le timbre de voix plus grave du rejeton du fantôme de Sparte. Et il semblerait que le fameux hiver de trois ans qui doit précéder le Ragnarök se profile à l’horizon. Rappelons qu’il s’agit de la bataille qui amènera la fin du monde dans la mythologie nordique.

Atreus et Kratos semblent toujours plus en désaccord, et leur quête les amènera à retrouver un autre dieu de la guerre, Tyr, pour tenter d’éviter cette apocalypse. Difficile de savoir où les développeurs veulent en venir puisque si l’on se réfère à l’histoire nordique, le Ragnarök est inévitable et pourrait conduire un certain dieu de la malice tout droit vers la mort. Cependant, les studios Santa Monica ont déjà eu l’habitude par le passé de modifier l’histoire des différentes divinités.

Deux divinités se dresseront sur votre chemin : Thor prêt à venger la mort de ses deux fils et Freya toujours rongée par le chagrin de la perte de Baldur. Des combats épiques semblent nous tendre les bras et il n’y a pas de doute sur le fait que les systèmes PlayStation risquent fortement de chauffer, surtout la PS4, puisque rappelons que God of War: Ragnarök, à notre grand dam, sera un titre cross-gen.

Malheureusement, pour le moment, aucune date de sortie n’a été communiquée. En ce qui concerne la rédaction, nous espérons de tout cœur que le report de 2021 à 2022 sera le seul et unique.