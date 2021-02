God of War prend une couche de peinture “PS5” avec un patch

Vous avez une PlayStation 5 et vous cherchez de nouveaux jeux ? Mauvaise pioche… En revanche, la console vous offre l’assurance de profiter de vos plus beaux titres PlayStation 4 avec un beau coup de polish, parfois graphique mais souvent technique. Bref, vu que Spider-Man a eu droit à son make-over sur la nouvelle console, pareil pour Ghost of Tsushima, Watch Dogs: Legion ou autre FIFA 21, naturellement, les dernières aventures du chirurgien plasticien de l’Olympe aux sports d’hiver y ont également le droit. Vous l’aurez compris (depuis le titre), nous parlons bien de God of War (2018).

Oui, dès aujourd’hui, les fans de Kratos prêts à repartir en voyage avec sa progéniture, croisement improbable entre la racaille de bac à sable de votre quartier et une groupie de Jul, seront aux anges de découvrir qu’ils pourront, s’ils le souhaitent, profiter de la puissance de leur nouvelle console sur ce titre. Alors attention, ne vous hypez pas trop, cette mise à jour n’y offre pas de 120 FPS, pas de 8K ni de ray tracing. Néanmoins, il vous permet de ne plus sacrifier performance (60 FPS) et qualité graphique (4K) tout en réhaussant la résolution à 2160p. Une mise à jour bienvenue qui est d’ailleurs disponible gratuitement pour les possesseurs de PlayStation 5. Notons cependant qu’il vous faudra être équipé 4K pour voir la différence.

Enfin, dans le cas où vous préférez les jeux en 30 FPS (pour des raisons qui vous sont propres, nous ne sommes pas là pour juger), Santa Monica vous laisse tout de même la liberté de profiter de son God of War avec les performances d’origine en sélectionnant dans les options “Original Performance Experience”. Ainsi, libre à vous de profiter du jeu en glorieuse 4K 30 FPS comme à l’époque bénie de la console précédente (probablement le meilleur exemple de rétrocompatibilité sur la nouvelle console).

Mais bon, après tout, ne dit-on pas que “le seul mauvais choix est l’absence de choix” ? God of War est disponible sur PlayStation 4 depuis avril 2018. Sa suite, God of War Ragnarök, pourrait nous donner des nouvelles dans l’année… Enfin, peut-être.