Le prochain God of War reporté à 2022

C’était une prévision qui flottait dans l’air (et dans la tête de nombreux joueurs) depuis déjà plusieurs semaines et qui s’est transformée en confirmation : Santa Monica Studio, l’une des forces de frappe la plus surveillée de la marque PlayStation, vient d’annoncer le report à l’année prochaine de son prochain God of War.

On aurait pu ravaler cette pilule douce-amère en se disant que cette décision était rassurante d’un point de vue développement, et qu’elle allait laisser davantage de latitude aux créateurs pour peaufiner le jeu et maitriser les specs techniques de la PS5 afin d’en tirer le meilleur parti. Las, car c’était sans compter sur le business plan d’un Sony opportuniste qui n’en finit plus de reculer en catimini et d’annoncer des titres cross-gen, à l’instar donc de la prochaine aventure de Kratos et Atreus.

En effet, le jeu sera aussi présent sur PS4, tout comme le futur Gran Turismo 7 (reporté lui aussi à 2022) et le nouveau Horizon qui a fait parler de lui il y a quelques jours de cela. Alors pourquoi ce revirement à demi-mot, grande déception pour les joueurs (surtout les heureux possesseurs d’une PS5) et surprise pour personne ?

Déjà, il se pourrait bien que la pénurie imprévisible des semi-conducteurs qui frappe l’industrie du jeu vidéo (mais pas que !), avec pour voie de conséquence des retards de production et de livraison, constitue un léger manque à gagner pour la firme nippone, quand bien même la vente de hardware s’est de tout temps effectuée à perte. Probablement que les prévisions de vente de sa nouvelle machine n’ont pas encore été à la hauteur de leurs attentes et ne risquent pas de s’améliorer à court-terme.

C’est peut-être donc pour combler en partie ce retard à l’allumage malgré des ventes records, et ne pas mettre de côté les nombreux joueurs frustrés de ne pouvoir participer à la hype de cette next-gen, que Sony a fait ce choix de miser sur des sorties PS4. Hermen Hulst, à la tête de PlayStation Studios, répondant à la pertinence du rôle de la PS4, partageait récemment sa vision en ces termes (traduction libre) :

On ne peut pas construire une communauté de plus de 110 millions de propriétaires de PS4 et s’en éloigner comme ça, non ? Je pense que ce serait une mauvaise nouvelle pour les fans de la PS4, et franchement pas une très bonne affaire. S’il est judicieux de développer un titre à la fois pour la PS4 et la PS5 – Horizon Forbidden West, le prochain God of War, GT7 – nous continuerons à le faire. Et si les propriétaires de PS4 veulent jouer à ce jeu, alors ils le peuvent. S’ils veulent continuer et jouer à la version PS5, ce jeu sera là pour eux.

Et c’est bien là le grand paradoxe de Sony : en ne voulant pas sacrifier son énorme base installée de joueurs PS4 pour des raisons économiques légitimes et ne pas écorner son image de marque, elle participe dans le même temps à tenir un discours contradictoire avec ce qu’elle avançait lors du discours marketing de la sortie de sa PS5, à savoir qu’il était temps de passer la vitesse supérieure en se concentrant sur son nouveau bijou technologique.

Et si les images de Horizon: Forbidden West nous ont rassuré sur sa qualité technique supposée, il ne faudrait pas oublier l’énorme ratage de Cyberpunk, dont la présence sur tous les supports passés (mais dont les versions optimisées pour les Series X et PS5 tardent à venir…) ont ravivé le débat sur la pertinence d’une sortie cross-gen.

Alors que Santa Monica avait annoncé, pour faire monter la sauce, “qu’on n’était pas prêt” à voir les images de leur nouvel opus ; aujourd’hui, on craint, malgré une excitation toujours de rigueur et l’énorme talent de ce développeur, au soufflé qui retombe, comme un coup de hache qui s’égare en eaux troubles.