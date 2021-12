Game Awards 2021 – De nouvelles images d’Horizon Forbidden West

Parmi les nombreux trailers diffusés lors de la cérémonie des Game Awards 2021 dans la nuit du 9 au 10 décembre, nous avons pu découvrir un nouveau trailer pour Horizon Forbidden West, un trailer qui continue de mettre à dure épreuve notre patience à deux mois de la sortie officielle du jeu. Les nouvelles images se concentrent d’avantage sur les combats et quelques nouvelles capacités d’Aloy, tout en nous dévoilant quelques nouvelles machines.

En effet nous avions déjà aperçu depuis longtemps le Tremortusk, un éléphant géant servant de monture et présent dans le collector du titre, et cette fois-ci nous pouvons découvrir une tortue robotique géante, une machine aux allures de serpent titanesque ainsi qu’une créature aquatique. La taille de ces nouvelles machines devrait nous donner du fil à retordre mais c’est sans compter sur les nouvelles capacités et armes de notre héroïne préférée.

Il semblerait ainsi que le gameplay soit modifié puisqu’une roue des équipements devrait apparaitre grâce au focus. Reste à découvrir si une animation sera présente afin de favoriser l’immersion dans cet univers riche et captivant. Le nouveau trailer continue de nous rassurer sur la grande mobilité d’Aloy au travers de séquences haute en intensité.

Enfin nous avons pu apercevoir quelques nouvelles tenues qu’il sera possible de débloquer au cours de nos aventures dans l’Ouest Interdit. Outre l’aspect cosmétique de ces armures, elles conféreront des bonus utiles pour venir à bout des ennemis les plus redoutable, il nous tarde de toutes les découvrir.

Pour rappel Horizon Forbidden West sera disponible le 18 février 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Pour le moment les derniers trailers et informations confirment nos attentes du prochain titre de Guerrilla Games qui viendra corriger les quelques lacunes du premier volet tout en proposant de nouvelles mécaniques de gameplay. L’attente touche à sa fin mais il nous tarde de pouvoirs poser nos mains dessus pour en découvrir toute ses nouveautés.