Les programmes PS Plus et PS Now de janvier 2022

On connaît les jeux PS Plus de Janvier depuis un moment déjà, grâce à – et ça devient une habitude – l’utilisateur du site Dealabs Billbil-Kun qui a pris la bonne habitude de nous révéler en avance le programme de chaque mois. Les abonnés PlayStation Plus peuvent donc dès aujourd’hui télécharger les jeux suivants :

Persona 5 Strikers (PS4), le muso basé sur la célèbre licence JRPG ;

DiRT 5 (PS4), jeu de rallye orienté arcade plutôt que simulation ;

Deep Rock Galactic (PS4/ PS5), arrivé « day one » sur le service de ce portage d’un jeu Xbox et PC, un FPS en coop.

En attendant une éventuelle fusion des programmes pour faire face au Game Pass, Sony propose toujours, en parallèle au PS Plus, le PS Now, service de jeux à volonté accessible en streaming et en téléchargement (pour de nombreux titres, mais pas tous), sur PC et consoles, dont le catalogue bouge un peu chaque mois. Si ce dernier ajoute trois ou quatre jeux chaque mois, en général, janvier en recevra six ! Pour ce début d’année 2022, voici donc les jeux qui débarquent sur le service :

Mortal Kombat 11 – Arrivé aussi il y a peu sur le Game Pass, comme ça, pas de jaloux ! On ne sait pas, par contre, si le jeu arrive « nu » ou accompagné des nombreux personnages ajoutés sous forme de DLC depuis la sortie du jeu (Rambo, Robocop…).

– Arrivé aussi il y a peu sur le Game Pass, comme ça, pas de jaloux ! On ne sait pas, par contre, si le jeu arrive « nu » ou accompagné des nombreux personnages ajoutés sous forme de DLC depuis la sortie du jeu (Rambo, Robocop…). Final Fantasy XII: The Zodiac Age – Remaster d’un jeu PS2 sorti à l’origine en 2006, le jeu rejoint les Final Fantasy VII, VIII, IX, X et X-2 déjà présents sur le service, et le FF VII Remake « offert » sur PS Plus il y a quelques mois.

Les autres jeux qui intègrent le programme PS Now sont plus modestes :

Kerbal Space Program

Super Time Force Ultra

Unturned

Fury Unleashed

Nous n’avons pas encore d’information quant aux titres qui pourraient quitter le PS Now. Contrairement aux jeux PS Plus, qu’il faut avoir récupérés avant l’arrivée des jeux de février, les jeux ajoutés au catalogue du PS Now sont disponibles sans limite « immédiate » de temps.