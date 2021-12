Les jeux PS Now qui rejoignent les titres PS Plus de décembre

Si on vient d’apprendre la liste des jeux PS Now, on connait les jeux PS Plus depuis plusieurs jours maintenant. Les abonnés au service en ligne de PlayStation ont ainsi pu récupérer LEGO DC Super Vilains. Un titre qui continue l’exploration de l’univers DC version briques emboitables, en prenant cette fois le parti des méchants. La formule est connue, mais toujours aussi efficace, avec une tonne de personnages jouables à débloquer.

Le second jeu disponible ce mois-ci n’est autre que Mortal Shell. Empruntant directement à la saga Dark Souls, le jeu, hélas, ne tient pas la comparaison. Notre test avait regretté un lore pas assez approfondi et un gameplay bancal. N’empêche que si vous êtes abonné PS Plus, c’est tout de même l’opportunité d’entretenir votre skill d’ici à la sortie d’Elden Ring ! Petit bémol qui a fait râler les joueurs PlayStation, les abonnés PS Plus ne recevront pas la possibilité de passer le jeu en version PS5, plus aboutie, et devront, même équipés de la dernière console de Sony, jouer sur une version PS4 du jeu…

Enfin, le dernier jeu téléchargeable ce mois-ci n’est autre que Godfall. Jeu présent au lancement de la PlayStation 5, il n’aura hélas pas enthousiasmé les foules, la faute à un certain manque d’inventivité à tous les niveaux. Il est néanmoins ici proposé en version PlayStation 4 et PlayStation 5, contrairement à Mortal Shell. Malgré tout, la proposition de Sony n’aura pas non plus convaincu, puisque ce n’est pas le jeu complet qui est proposé, mais la « Challenger Edition », une version tronquée du jeu qui ne propose que les trois modes proposés après avoir fini le jeu une première fois, sans la partie narrative… Peut-être une façon pour l’éditeur d’essayer de convaincre quelques joueurs supplémentaires d’acquérir le jeu complet, car on sait que les ventes n’ont pas été telles qu’espérées. D’autant plus que cette même Challenger Edition du jeu a aussi été offerte sur l’Epic Games Store…

Notons enfin que les jeux VR « offerts » le mois derniers restent téléchargeables en décembre.

PS Now

Comme sur le Game Pass, GTA: The Trilogy fait sa pub en offrant l’un des épisodes de la compilation. C’était Sans Andreas chez Microsoft, ce sera GTA III sur PS Now. Inutile de revenir sur la présentation de ce jeu mythique, qui aura ouvert les portes du GTA-like tel qu’on le connait aujourd’hui. Inutile également de revenir sur la déception qu’auront amené ces remasters, pas à la hauteur de ce qu’en attendaient les joueurs…

L’étonnante proposition de Mike Bithell (Thomas Was Alone) autour de la licence Jonh Wick, John Wick Hex , qui transforme les films d’action au rythme effréné en jeu de stratégie au tour par tour sera le deuxième ajout au catalogue PS Now du mois. Si le jeu a des défauts, il mérite définitivement qu’on s’y essaie.

Classique de l’univers PlayStation, qui aura participé au succès de la PS2 et rappellera surement des souvenirs à de nombreux joueurs, Final Fantasy X/ X-2 débarque sur le service en version HD Remaster. Enfin, cette liste des ajouts du mois s’achève avec Spitlings, une jeu d’arcade au graphismes minimalistes, jouable jusqu’à 4 joueurs. Typiquement le genre de jeu qu’on aime à essayer dans le cadre d’un abonnement !

Une bonne nouvelle pour finir l’actu des services Sony : aucun jeu ne quitte le service en décembre !