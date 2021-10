PS Plus et PS Now – Les jeux de Novembre 2021

PlayStation Plus

Le mois d’octobre touche à sa fin, et il ne vous reste que quelques jours pour ajouter à votre bibliothèque Hell Let Loose, PGA Tour 2k1 et Mortal Kombat X. On rappelle que même si ces titres ne semblent pas vous intéresser a priori, il vous est toujours possible de les ajouter à votre liste de jeux possédés sans pour autant les installer immédiatement sur votre machine. Quelque chose que l’on peut faire également pour anticiper l’achat d’une PlayStation 5 qu’on a pas encore réussi à obtenir, par exemple…

Dès le début du mois prochain, ces trois titres vont laisser place à la nouvelle sélection, qui comptera ce mois-ci pas moins de six jeux, et que voici.

Knockout City (PS4, PS5) – le jeux de balle au prisonnier d’Electronic Arts, développé par Velan Studios, à qui l’ont devait le jeu-jouet en réalité augmentée Mario Kart Live Home Circuit. Déjà disponible sur le Game Pass, l’arrivée de Knockout City devrait renforcer le pool de joueurs et redynamiser la compétition !

First Class Trouble (PS4, PS5) – Sorte de Among Us luxueux, tout en 3D, le jeu est la nouvelle itération du Loup-Garou vidéoludique. Les joueurs se répartiront du côté des potentielles victimes, ou de celui des assassins, les premières devant identifier les seconds. Le jeu sera téléchargeable pour les abonnés PS Plus dès sa sortie !

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4) – Plus ancien, le titre est le remaster d'un RPG sorti initialement en 2012. RPG classique (mais ça fait du bien aussi de temps en temps d'évoluer dans sa zone de confort !), le jeu bénéficie d'un doublage soigné (avec notamment la performance de Claire Guyot, voix française de Buffy ou de la Loïs de Loïs et Clark) , et de la Musique de Grant Kirkhope (rendu célèbre par ses OST chez Rare)

The Persistence (PSVR) – Jeu d'infiltration et d'horreur, le titre nous entraîne au sein de la station spatiale The Persistence qui s'avère envahie de mutants, anciens membres de l'équipage… À noter que le jeu possède un mode pour écrans traditionnels qui permet de profiter du jeu sans équipement VR (un mode qui n'est cependant pas recommandé pour profiter pleinement du jeu).

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR) – L'une des grandes réussites de la VR ces dernières années, adaptée de l'une des grandes réussite du comic-book de ces dernières années ! Une addition de choix au catalogue PS Plus.

(PSVR) – L’une des grandes réussites de la VR ces dernières années, adaptée de l’une des grandes réussite du comic-book de ces dernières années ! Une addition de choix au catalogue PS Plus. Until You Fall (PSVR) – Sorte de hack’n slash en VR, Until You Fall fait partie de ces jeux qui n’ont de sens qu’en réalité virtuelle. On y élimine des ennemis à l’épée, en mimant effectivement les coups (comme dans Beat Saber). Faites-donc de la place autour de vous avant de vous lancer dans l’aventure, d’autant que la réactivité y est de mise, et, pris par l’action, vous pourriez très bien vous en prendre au vase de Tatie Véronique qui se trouvait sur la trajectoire de votre épée bâtarde…!

PS Now

Aucune info n’est encore parue concernant d’éventuels titres arrivant sur le service de streaming de PlayStation. Des rumeurs évoquent Celeste (qui vient justement de quitter le Game Pass) et Mafia: Definitive Edition. Un programme plutôt sympa s’il se vérifiait…

N’hésitez pas à repasser régulièrement sur cette page que nos actualisons au fur et à mesure des informations qui nous parviennent.