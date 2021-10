Little Devil Inside – Little, comme ce State of Play

Little Devil Inside a clos un State of Play plutôt décevant avec une présentation du gameplay de presque 5 minutes. On a pu y voir de nombreuses mécaniques de jeu à l’œuvre, et comment le titre sera une belle grande aventure, faite de voyage, de paysages, de rencontres (pas toujours agréables), mais aussi de combats.

Son esthétique à la saveur de grand jeu indé (qui rappelle par certains côtés Death’s Doors, annoncé également sur PlayStation lors de ce State of Play), tire du côté des jouets, de la maquette même. C’est probablement l’effet recherché, notamment concernant la carte du monde qui s’affiche, animée, façon diorama de modéliste. Le train a d’ailleurs la vedette dans le trailer, qui débute sur le quai de la gare, mais on comprend rapidement que de nombreux moyens de transports seront au programme, y compris un âne entêté… !

Le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais sera une exclu console temporaire pour Sony, sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Il arrivera en même temps sur PC, puis un peu plus tard sur Xbox et Switch.

Little Devil Inside semble tout à fait charmant et a clairement su attirer notre attention, mais est-ce vraiment le type de jeu que les possesseurs de PlayStation 5, un an après la sortie de la machine, voulaient voir en clôture de cette vidéo de présentation, alors que les exclus à même de porter la console et ses promesses de puissances, SSD magique et son révolutionnaire, se comptent sur les doigts d’une main de Mudokon ?

D’autant que le reste du programme n’a pas été particulièrement excitant. Sans vouloir alimenter une guerre des consoles dont on a pu écrire précédemment qu’elle s’était terminée quand chacun des constructeurs semblait avoir pris une direction différente, Nintendo vient de sortir un Metroid Dread qui a fait l’unanimité, Microsoft va livrer dans les jours qui viennent un Forza Horizon 5 sur un plateau aux abonnés Game Pass, alors que Sony n’a pas encore vraiment réussi à offrir autre chose que la belle cote de sympathie dont jouit la marque PlayStation.

Malgré toutes les qualités que semble posséder Little Devil Inside, on aurait aimé un peu plus de strass pour fermer ce State of Play de fin d’année.