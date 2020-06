Little Devil Inside nous charme durant la présentation PlayStation 5

La route pour Little Devil Inside est bien longue. Même si la plupart des joueurs ont appris son existence hier lors de la conférence PlayStation 5, le jeu remonte bien à 2015 (sur Steam Greenlight). Petite anecdote, il était initialement prévu sur PC et Wii U. Comme quoi, un plan ne se passe jamais comme prévu. Neostream prend son temps dans son développement et nous révèle aujourd’hui un trailer inédit. On peut se rassurer, Little Devil Inside garde sa charmante direction artistique (qui n’est pas sans rappeler le travail de chez Aardman Animation).

Déjà, Little Devil Inside fait partie des titres qui possèdent un on-ne-sait-quoi qui donne directement envie de s’y plonger. Son ambiance atypique, ses décors variés, son bestiaire dense, sa patte filmographique, tant d’éléments qui rendent le jeu intéressant et prometteur. Surtout qu’il est présenté comme un jeu de rôle en monde ouvert et doté de mécaniques de survie.

Après une campagne Kickstarter, les développeurs de chez Neostream se sont tournés vers PlayStation pour finaliser leur long projet. Ils déclarent :

“Le partenariat de soutien au développement est devenu une réalité après une longue période de discussions et nous remercions tout le monde chez Sony Interactive Entertainment et toutes les personnes impliquées sans qui cela n’aurait pas pu se faire. Grâce à leur prise en charge complète et à toutes les fonctionnalités intéressantes du nouveau système PlayStation 5, nous sommes toujours plus confiants dans l’accomplissement et la livraison de nos objectifs.”

On sait d’ores et déjà que le jeu sortira sur PlayStation 5, PS4 et PC, mais que le camp PlayStation profitera d’une exclusivité temporaire. Refrain de cette conférence, nous ne disposons pas encore de sa date sortie, ni de la durée de l’exclusivité. Il faudra encore patienter, mais après cinq ans, on n’est plus à quelques mois près, n’est-ce pas ?