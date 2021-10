PlayStation Plus et PS Now – Le mois d’octobre à la loupe

La sélection PlayStation Plus

Comme chaque mois, les abonnés PS Plus pourront récupérer des jeux offerts sans coût supplémentaire sur PS4 et PS5. Attention, les jeux doivent être téléchargés avant d’être remplacés par la sélection suivante, ces derniers peuvent ensuite être conservés ou téléchargés à nouveau gratuitement, et ce pendant toute la durée de l’abonnement.

Sur PlayStation 5, le jeu du mois d’octobre 2021 est Hell let loose, un jeu multijoueur signé Black Matter Studio (dont c’est la première production) prenant pour cadre la seconde guerre mondiale. Petite originalité, bien que le jeu soit un FPS, il ne s’agira pas d’aller éliminer ses adversaires, mais de les dominer en prenant le contrôle des ressources. Si c’est bien une nouveauté, le jeu est sorti sur PC en version anticipée il y a deux ans déjà, où il a rencontré un joli succès avec plus d’un million de copies déjà écoulées. Nul doute que son arrivée sur PS Plus va attirer les curieux, c’est donc la garantie pendant quelques semaines de trouver rapidement des parties en ligne.

Sur PlayStation 4, la sélection est plus sportive, avec deux titres pourtant bien différents. PGA Tour 2k1 est évidemment la simulation de golf par excellence. Entre les délires de What The Golf? ou la proposition à moitié convaincante seulement de Mario Golf Rush, les Donald Trump Tiger Woods en herbe (et en pantoufles, manette en main) seront peut-être heureux de revenir aux fondamentaux. L’autre titre PS4 du mois n’est autre que le cultissime Mortal Kombat X. Bon, on aurait peut-être préféré que ce soit le dernier épisode en date, le 11, qui soit offert… Mais celui-ci aidera peut-être les indécis qui hésitent à passer à la caisse pour se l’offrir à prendre une décision ?

Ces trois jeux sont téléchargeables immédiatement, et ce jusqu’au 1er novembre prochain.

Les nouveautés PS Now

Le service par abonnement de jeux à volonté accueille régulièrement du contenu supplémentaire, ainsi que des jeux plus récents qui restent pour une durée déterminée. En octobre, le gros jeu qui débarque n’est autre que le chef-d’œuvre de Naughty Dog, The Last of Us Part II. Les abonnés PS Now qui avaient hésité à se lancer dans ce jeu qui avait beaucoup clivé à sa sortie n’ont donc plus d’excuses !

C’est aussi une très bonne nouvelle pour les joueurs PC qui n’avaient pas pu s’essayer à l’exclu de Sony, puisqu’on rappelle que le PS Now est aussi accessible depuis un ordinateur. The Last of Us Part II sera jouable sur PS Now jusqu’au 3 janvier prochain.

Les autres titres complétant le programme du mois et intégrant ce dernier de façon indéfinie sont :

Fallout 76

Final Fantasy VIII Remastered

Desperados III

Amnesia: Collection

Yet Another Zombie Defense

Victor Vran: Overkill Edition

On met un petit coup de cœur sur Desperados III, excellent jeu d’infiltration et de stratégie qui n’a pas eu l’écho qu’il méritait à sa sortie.