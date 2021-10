The Last of Us Part II et d’autres jeux rejoignent le PlayStation Now

Si vous êtes abonné au PlayStation Now et que vous êtes passé à côté de cette merveille qu’est The Last of Us Part II, alors il n’est peut-être pas trop tard pour vous. En effet, PlayStation a publié via son compte Twitter la liste des prochains jeux à rejoindre dès aujourd’hui son service de cloud gaming. C’est la première fois que le titre de Naughty Dog sera disponible sur PC, s’ouvrant ainsi à un nouveau public qui aurait manqué la suite des aventures d’Ellie.

Pour rappel ce second opus se déroule quatre ans après les évènements du premier épisode et développe les relations entre Ellie et Joel. Vous y rencontrerez de nouveaux ennemis mais également de nouvelles factions à l’image des Lucioles, la milice s’opposant au régime militaire mis en place pour prévenir de l’épidémie de cordyceps ayant ravagé le pays. Nous ne dévoilerons rien de plus concernant l’intrigue et vous laisserons découvrir par vous même les rebondissements inattendus.

Après de nombreuses récompenses, dont le prix de The Game of the Year lors des Game Awards 2020, The Last of Us Part II est sans conteste une expérience vidéoludique hors du commun. Grâce à un storytelling maîtrisé et une histoire bouleversante, le titre à su se démarquer tant il a divisé les critiques. Reste à savoir si son arrivée sur le PlayStation Now lui permettra de détrôner Bloodborne, qui est encore aujourd’hui le jeu le plus joué sur PC sur la plateforme de cloud gaming de Sony.

Parmi les autres ajouts, on retrouve Fallout 76, Desperados III, Final Fantasy VIII Remastered, Yet Another Zombie Defense, Victor Vran: Overkill Edition et Amnesia: Collection. Une bonne raison de rester chez soi et de profiter de l’automne.

Vous pouvez retrouver tous ces titres dés aujourd’hui sur le PlayStation Now pour une durée encore non communiquée. Attention toutefois à ne pas trop tarder puisque The Last of Us sera disponible jusqu’au 3 janvier 2022. Jouez-y, l’expérience vaut le détour, d’autant plus qu’un patch sera prochainement disponible sur PlayStation 5 pour profiter du titre en 60 FPS.