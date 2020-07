The Last of Us Part II déchaîne toujours plus de haine et de violence

On ne comprend pas. Comment peut-on en arriver là ? Il y a quelques semaines, nous vous partagions notre désarroi face à la montée de mauvaises notes de The Last of Us Part II sur le site Metacritic, une attitude navrante mais sans grande répercussion. Le jeu s’est vendu à plus de 4 millions d’exemplaires en seulement 72 heures, devenant ainsi l’exclusivité PlayStation 4 la plus vendue en cette période de temps, devant Spider-Man et Uncharted 4. Mais aujourd’hui, nous avons atteint un tout autre niveau de violence.

Neil Druckmann, créateur du jeu, et Laura Bailey, la doubleuse d’Abby, viennent de partager sur leurs réseaux sociaux une poignée de messages haineux qu’ils reçoivent quotidiennement depuis la sortie du jeu.

You can love or hate the game and share your thoughts about it. Unfortunately too many of the messages I've been getting are vile, hateful, & violent. Here are just a handful of them (feel it's important to expose.) Trigger Warning: transphobic, homophobic, anti-Semitic, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 5, 2020

Nous n’avons pas les mots pour expliquer ce comportement. Encore une fois, il est tout à fait normal de ne pas aimer le jeu. Après tout, il est loin d’être parfait. Mais de là à formuler des insultes racistes et homophobes, pourquoi une telle montée de violence dans les propos ? Certains joueurs ont développé une haine pour le personnage d’Abby, ces derniers ne supportent pas ces actions et leurs conséquences sur le scénario principal. Ainsi, ils n’ont pas trouvé mieux que d’insulter sa doubleuse. Pire encore, Laura Bailey a déclaré avoir reçu des menaces de mort. On ne peut que pleurer face à cette bêtise sans nom. Car oui, encore une fois, il s’agit d’imbéciles finis.

Nous précisons que nous ne sommes pas les grands défenseurs de The Last of Us Part II (on vous voit les grands raccourcis dans les commentaires), nous pointons juste du doigt cette attitude néfaste et inacceptable de joueurs en manque de recul sur la réalité. Nous avons le droit de ne pas aimer une oeuvre, mais nous ne pouvons pas proliférer de la violence gratuite et injustifiée sur les réseaux sociaux. On vous laisse, on part poster des messages de soutien et de paix aux équipes de jeu…