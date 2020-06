Pourquoi The Last of Us Part II n’a pas de mode multijoueur ?

Alors que The Last of Us Part II continue d’embraser les réseaux sociaux à la suite des commentaires de joueurs mécontents de son scénario, une question nous a taraudés après son générique de fin. Pourquoi le jeu ne dispose-t-il pas d’un mode en ligne ? Surtout que le mode faction du premier opus avait rencontré son petit succès et même si les serveurs PS3 sont aujourd’hui éteints, ceux de la PS4 sont toujours actifs et accueillent quotidiennement bon nombre de joueurs.

Avant toute chose, il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’une surprise, puisque Naughty Dog s’était déjà exprimé il y a quelques mois sur l’absence de mode multijoueur. L’information est précisément tombée dans un tweet datant de septembre 2019 :

“Nous voulions aborder la question du multijoueur. Comme nous l’avons dit, la campagne solo de The Last of Us 2 est de loin le projet le plus ambitieux jamais entrepris par Naughty Dog. De même, lorsque le développement a commencé concernant l’évolution de notre mode Factions provenant de The Last of Us, la vision de l’équipe s’est développée au-delà avec un mode supplémentaire qui pourrait être inclus dans notre conséquente campagne solo. Voulant soutenir les deux visions, nous avons fait le choix difficile de ne pas inclure de mode online. Cependant, vous finirez par découvrir les fruits de l’ambition de notre équipe concernant le online, mais pas dans le cadre de The Last of Us Part II.”

En d’autres termes, l’équipe a préféré se focaliser intégralement sur l’ambitieuse campagne solo, plutôt que d’éparpiller ses efforts avec un mode multijoueur. Néanmoins, il semblerait que ce mode ne soit pas abandonné pour autant. On pensera alors à un futur DLC, mais on peut déjà vous affirmer que non étant donné que Neil Druckmann, créateur de la licence, a récemment précisé que The Last of Us Part II n’en aura aucun.

Il ne reste plus que l’option d’un tout nouveau jeu dédié au mode multijoueur, peut-être sous la forme d’un standalone. Il faut dire que l’univers riche et tortueux de The Last of Us dispose d’assez de matière pour tisser un mode complet, avec pourquoi pas un léger scénario basé sur la survie d’une faction. On espère avoir très bientôt de nouvelles informations sur ce projet encore bien trop mystérieux.