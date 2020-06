La série The Last of Us se paie les services d’un grand réalisateur

Depuis que Naughty Dog et HBO ont annoncé que The Last of Us serait adapté à la télévision, le projet a suscité de nombreuses attentes. La série de jeux vidéo post-apocalyptique a conquis le monde en partie grâce à sa narration, c’est pourquoi la confirmation de Craig Mazin, le créateur de la mini-série Tchernobyl, a été très bien reçue par la communauté. La série sur l’accident de la centrale nucléaire soviétique a été l’un des plus grands succès de HBO l’année dernière. Johan Renck, qui a été le réalisateur des cinq épisodes de Tchernobyl, vient d’annoncer qu’il réaliserait également le pilote de la série The Last of Us.

Dans une interview accordée à Discussing Film, Johan Renck a parlé de son processus de création pendant la quarantaine :

“Adapter un jeu vidéo n’est pas comme adapter un livre. Les utilisateurs qui ont joué avec les personnages de “The Last of Us” savent exactement comment ils sont physiquement, comment ils parlent et comment ils agissent. C’est pourquoi nous en discutons beaucoup. J’ai des appels hebdomadaires avec Craig Mazin et Neil Druckmann, qui ont créé le jeu, au sujet des différentes approches et de la façon de les aborder”.

Le réalisateur ajoute :

“Je fais partie de la série, je suis producteur exécutif, et je vais au moins réaliser le pilote. Nous verrons ensuite comment cela se poursuivra. Craig et moi travaillons ensemble sur ce projet et nous avons aussi d’autres projets en équipe parce que nous nous aimons bien”.

Bien que Renck soit connu pour Tchernobyl, qui lui a valu un Emmy Award du meilleur réalisateur, il a également réalisé des épisodes de séries telles que Breaking Bad et Vikings.

La série The Last of Us est toujours en cours de développement, il n’y a donc pas de date de sortie confirmée ni de détails d’adaptation. Par contre, vous aurez l’occasion de voir la suite des aventures de Joel et Ellie sur The Last of Us part II qui sortira sur PlayStation 4 le 19 juin.