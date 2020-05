The Last of Us Part II – Un artbook officiel pour la sortie du jeu

Sept ans après la fin des premières aventures d’Ellie et Joël, les joueurs pourront d’ici quelques semaines se lancer dans la suite du célèbre jeu signé Naughty Dog. Très attendue par la communauté, The Last of Us Part II fait énormément d’émules, notamment chez Omaké Books qui vient tout juste d’ouvrir les précommandes de l’artbook officiel.

Proposé dans un grand format (232 x 308 mm), cet artbook tout en couleur sera le parfait compagnon lors de la quête de vengeance d’Ellie à travers les États-Unis. Composé d’une centaine de croquis et d’une dizaines d’illustrations officielles du jeu qui montre tout le travail des développeurs sur la suite de leur chef d’œuvre. L’ouvrage est entièrement traduit en français, il représente l’outil idéal pour se plonger dans ce sombre univers et découvrir toutes les inspirations des équipes.

L’artbook de The Last of Us Part II est proposé en deux éditions distinctes dont une limitée. Exclusive au site Omaké Books, cette édition spéciale contient bien entendu l’artbook, mais aussi une couverture cartonnée inédite du plus bel effet. Un boitier de protection servant à ranger votre livre et enfin une lithographie collector dans son présentoir cartonnée, l’objet de rêve pour les collectionneurs.

Attention, cette édition, affichée au prix de 54,99€, est prévue qu’en peu de tirage. Et Omaké Books ne semble pas, pour le moment, avoir prévu de réimprimer cette édition dans le futur. Maintenant, on peut facilement imaginer une augmentation des stocks si la demande est au rendez-vous. Dans tous les cas, on vous recommande de réserver votre artbook le plus rapidement possible si cette dernière vous fait de l’œil, prudence est mère de sûreté ! Quant à la version standard, elle est proposée à 34.99€. Vous pouvez d’ores et déjà la précommander en suivant le lien.

Encore quelques jours de patience et l’on pourra enfin mettre les mains sur le très attendu The Last of Us Part II.