The Last of Us Part II s’offre un story trailer intense et violent

Décidément, The Last of Us Part II est partout en ce moment et pas forcément pour de bonnes raisons. Après le débat sur le crunch, le report du jeu dû à la crise sanitaire, l’énorme leak dont il a été victime et l’annonce de la nouvelle date de sortie, que l’on rappelle calée pour le 19 juin prochain, le titre de Naughty Dog n’aura jamais autant fait l’actualité. Alors certes, arrivant dans un peu plus d’un mois sur nos PlayStation 4 qui se préparent elles à cracher leurs poumons, il faut bien un petit peu de marketing autour de cette sortie majeure de l’année.

Rappelons que The Last of Us premier du nom fut l’un des derniers jeux first party à clore la génération précédente et est considéré par beaucoup comme étant le meilleur de cette dernière d’ailleurs. La question est de savoir si Naughty Dog réussira à rééditer l’exploit pour cette génération ou si cette suite sera, sans être décevante, peut être un peu moins marquante que son aîné ? Cela étant dit, de notre côté on ne s’en fait pas trop, cette deuxième partie s’annonce tout aussi réussie, voir meilleur que la première.

The Last of Us Part II s’offre un story trailer d’une rare intensité.

Et si le premier épisode avait su captiver son audience, c’est tout d’abord grâce aux personnages et à l’écriture. Il était sans concession, mature et plaçait le récit aux avant-postes, ce dernier prenant même assez souvent le pas sur le gameplay pure. Naughty Dog avait su trouver un juste milieu entre jeu et narration et c’est tout ce que l’on attend une nouvelle fois de ce The Last of Us Part II. L’histoire en elle-même était assez classique et ne brillait réellement que par ses deux personnages principaux, Ellie et Joel. La fin, et on parle là des trente dernières secondes avant l’apparition des crédits, reflétait d’ailleurs admirablement bien cela et a laissé sur le cul bon nombre de joueurs de par son culot et sa justesse.

Aussi, il va de soi que cette dernière aurait des conséquences sur la suite des dangereuses aventures de notre duo. Et ces conséquences sont d’ailleurs entrevues dans le story trailer qui vient de paraître ce jour. Intense, sombre et violent, il nous introduit à la nouvelle relation entre une Ellie plus mature et un Joel toujours égal à lui-même. Servant à nous présenter aussi quelques nouvelles têtes, et réintroduire celle bien connue de Tommy, le frère de Joel, le trailer se propose aussi de nous replonger dans l’ambiance si pesante et sans espoir de l’univers créé par Naughty Dog.

Mais ne vous y trompez pas, le studio souhaite nous faire passer un message au travers de cette bande-annonce, on comprend bien vite que la relation entre la jeune fille et son mentor n’est pas au mieux, et qu’ils se séparent à un moment donné. Comment ? Pourquoi ? Des questions auxquelles il nous faudra répondre nous-mêmes en parcourant le jeu et nul doute qu’elles seront importantes et définiront le chemin que suivra Ellie par la suite. Soyons patient, il ne nous reste que quelques semaines à attendre avant de pouvoir enfin dévorer The Last of Us Part II.