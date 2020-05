L’origine de la fuite de The Last of Us Part II serait étrangère à Sony et Naughty Dog

C’est au début de la semaine qu’une chose pour le moins inattendue est arrivée et a littéralement secoué le monde vidéoludique dans son ensemble tant elle est rare. L’une des plus grosses fuites de contenu, probablement de l’histoire de notre média, en tout cas pour un jeu de cette envergure, a eu lieu. En effet, nombres de vidéos The Last of Us Part II ont débarqué sur la toile révélant au passage les twists de ce dernier, ses mécaniques de jeu non révélées, quelques séquences de gameplay et cinématiques, ainsi qu’une certaine mécanique de narration et même les endroits dans lequel le jeu prendra place.

Il est clair que l’on ne s’attendait pas à ça et que depuis tout le monde se demande bien qui pourrait être à l’origine d’une telle fuite. Et si un communiqué officiel condamnant et déplorant tout ceci a bien été pondu quelque temps après par Naughty Dog, on attendait tout de même quelques explications sur le pourquoi du comment.

Sony révèle de premières informations sur la fuite et il n’est pas question d’un employé de chez Naughty Dog ou SIE.

Depuis cette fuite majeure, Sony et Naughty Dog recherchent sans aucun doute, avec aussi les journalistes, insiders et pseudo détectives des réseaux sociaux, qui pourrait être le coupable de cette affreuse affaire ayant spoiler des milliers de personnes, si ce n’est plus. Les dernières rumeurs, faisaient état d’un ex-employé de chez Naughty Dog mécontent qui se serait servie de ce leak pour se venger du studio. Les raisons évoquées vont d’une contestation à la pratique du crunch, chose qui ferait écho aux révélations récentes de Kotaku dont nous vous avons déjà entretenu dans nos colonnes, a un simple licenciement qui aurait mal tourné.

Eh bien il s’avère que ceci est faux et que la ou les raisons derrière ce leak massif soient bien plus nébuleuses que ça. En effet, Sony a révélé à nos confrères de GamesIndustry que les premiers coupables ont été repérés et qu’ils n’ont rien à voir ni avec Sony Interractive Entertainment, ni même avec Naughty Dog. Voilà qui est bien énigmatique sachant que la firme japonaise s’est refusée à livrer plus de commentaires pour ne pas gêner l’enquête actuellement en cours.

Enfin, Neil Druckman y est allé de son petit commentaire sur Twitter en se disant content que les choses aient été remises à plat et qu’il a hâte de pouvoir parler de tout ceci une fois le jeu sorti. Nous aussi on a hâte monsieur Druckman de connaitre le pourquoi de cette fuite massive qui fera date dans l’histoire du jeu vidéo. En attendant, continuez de faire bien attention sur les réseaux sociaux et surtout que cela ne vous empêche pas, même si vous avez été spoiler (comme votre serviteur) de savourer chaque seconde de The Last of Part II une fois ce dernier dans votre PlayStation 4.