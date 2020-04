The Last of Us Part II demandera 100 GO minimum à l’installation

Après une énorme fuite, des pleures et le retour des sourires avec l’annonce de la date de sortie de The Last of Us Part II calée donc pour le 19 juin prochain, en voici une nouvelle qui montre bien encore une fois les ambitions du jeu. Et on ne parlera ici ni de gameplay, ni de narration, mais juste d’un détail qui revêt tout de même une grande importance.

100GO minimum d’espace libre sur le disque dur de la PlayStation 4 requis pour installer The Last of Us Part II.

Ce dont on va parler ici c’est de taille requise pour l’installation sur le disque dur de la PlayStation 4. Car si on savait que le soft tiendrait sur deux Blu-ray, on ne savait pas encore la taille qu’il prendrait sur notre bonne vieille console. Naughty Dog et Sony ont donc apporté aujourd’hui une réponse à cette question en mettant à jour la page officielle du jeu. Il demandera tout simplement de dégager 100GO de son disque dur pour pouvoir être installé.

Alors oui c’est beaucoup, mais ce n’est pas le plus qu’il nous a été donné de voir. Dernièrement, Final Fantasy VII Remake demandait lui quelques 115GO d’espace libre, mais c’est là un RPG pouvant demander jusqu’à plus de 60 heures de jeu pour être bouclé à 100%, ce qui ne sera surement pas de The Last of Us Part II. Quand on sait aussi qu’un géant comme Red Dead Redemption demandait lui 105GO, avec son monde ouvert incroyable, on a là un indice des ambitions du jeu décrie comme le plus ambitieux jamais lancé par le studio.

À titre de comparaison, Uncharted 4 ne demandait lui que 63GO à sa sortie et était déjà un petit mastodonte du jeu d’action aventure. Bon, on ne va pas non plus trop s’emballer et on va attendre d’avoir le jeu entre les mains avant de crier au génie, car mine de rien, on n’est jamais à l’abri d’une déception.