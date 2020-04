The Last of Us Part II – Repli stratégique du PS Store et remboursements

Maintenant qu’il est reporté, The Last of Us Part II disparaît du PlayStation Store. Il se passe quoi ?

Le dernier titre de Naughty Dog continue sa descente aux Enfers pour le plus grand malheur de ses fans. Après que certains journalistes ont dévoilé les conditions précaires de travail dans les studios, à la suite de son report dû à l’impossibilité de fournir aux joueurs du monde entier la galette tant attendue (la faute au virus qui attaque les employés dans tous les stades du processus logistique), The Last of Us Part II a purement et simplement quitté les listes de la boutique en ligne de la console de Sony. En d’autres termes, si l’envie vous prenait aujourd’hui de précommander le jeu, les seuls éléments que vous trouveriez dans vos recherches seraient les différentes versions du premier jeu.

Ceci dit, si les premières aventures d’Ellie vous ont conquis, il y a des chances que vous ayez déjà mis la main au porte-feuille dans l’optique de poursuivre ce voyage avec le second volet. Pour vous, les mauvaises nouvelles continuent puisque Sony Interactive Entertainment a confirmé sur son site de service après-vente qu’il allait recréditer le solde des personnes qui ont précommandé le soft. Si vous faites partie de cette catégorie, vous n’avez aucune démarche à faire puisque le jeu vous sera remboursé sans avoir à engager de procédure. Pensez cependant à consulter vos mails dans le cas où Sony chercherait à vous joindre.

Une triste nouvelle en amenant souvent une autre, il ne s’agit pas du seul titre à se voir décalé et remboursé de la sorte. Effectivement, si vous aviez été attristé lorsque vous avez appris que vous alliez devoir attendre un peu plus avant d’enfiler et filer dans l’armure de Tony Stark, vous avez pas fini d’être déçu : Marvel’s Iron Man VR a lui aussi quitté le PlayStation Store et des remboursements ne devraient pas tarder à être distribués.

Maintenant, place à de meilleures nouvelles : si vous êtes déçu du report de ces titres, ou si vous craigniez que le titre phare suivant, Ghosts of Tsushima (dont la sortie est fixée au mois de juin), suive le même destin, ces désagréments ne sont que des contretemps nécessaires. En effet, plutôt que de vous voir spoiler le jeu par des vidéastes ou autres utilisateurs de réseaux sociaux, les studios préfèrent offrir aux joueurs du monde entier de découvrir ces titres dans la même fenêtre de temps. De plus, cela n’indique aucunement des problèmes de développement, Naughty Dog précisant lui-même sur Twitter qu’il fignole son titre et qu’il est donc quasiment terminé.

Joueurs de tout poil, prenez donc un peu plus votre mal en patience, car si l’attente est difficile, le plaisir final n’en sera que plus grand. The Last of Us Part II et Marvel’s Iron Man VR sont des exclusivités Sony et sortiront un peu plus tard dans l’année sur PlayStation 4. Ghosts of Tsushima, quant à lui, est toujours prévu pour le 26 juin… pour le moment.