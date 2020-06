The Last of Us Part II victime d’une avalanche de mauvaises notes

Sorti vendredi dernier, The Last of Us Part II déchaîne les passions et se retrouve au coeur d’une polémique cristallisée sur le site Metacritic. Le jeu subit actuellement ce qu’on appelle une “review bombing”. En d’autres termes, des joueurs ont décidé de mener campagne pour flinguer le jeu sur le terrain des notes dans le but de passer un message à ses développeurs ou simplement par plaisir malsain. On ne compte plus le nombre de zéro pointé avec pour commentaire un ramassis de conneries en tout genre. On ne vous cache pas que ces lignes sont rédigées dans la colère.

Alors que la presse spécialisée est unanime quant à la qualité du titre, certains joueurs n’hésitent pas à crier au scandale. On parle quand même d’un beau 95/100 sur une centaine de tests professionnels et d’un ridicule 3,4/10 côté inscrits. Alors pourquoi The Last of Us Part II est victime de review bombing ? Nous avons tout décortiqué et distinguons trois types de retour. Premièrement, les conservateurs (ou communément appelés imbéciles finis) qui ne supportent pas le fait qu’Ellie soit lesbienne et que le jeu affiche pleinement sa sexualité. Déjà, le trailer de l’E3 2018 avait suscité bon nombres de réactions négatives à la suite de la scène du baiser.

Ensuite, ceux qui pensent militer contre le studio Naughty Dog et sa pratique du crunch popularisée ces derniers mois. On a justement publié un article complet sur ce sujet. Maintenant, si vous ne souhaitez pas soutenir le studio, n’achetez pas le jeu.

Enfin, troisième et dernière catégorie : la déception. Il s’agit là de la majorité, énormément de joueurs se disent déçus de ce second opus et plus particulièrement de son scénario et des nouveaux personnages insipides. Nous n’en dirons pas plus de peur de vous spoiler. D’ailleurs, évitez de traîner sur les réseaux sociaux si vous souhaitez faire le jeu, ça grouille de révélations risquant de vous gâcher l’expérience. Maintenant, qu’on soit déçu est une chose, mais mettre un zéro, c’est du grand n’importe quoi et d’une mauvaise foi sans nom.

Toujours est-il que notre test est en cours de rédaction, donc restez dans le coin si vous souhaitez un avis détaillé sur ce jeu. Faut dire qu’avec cette montée de haine, on ne sait plus trop quoi penser.