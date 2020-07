The Last of Us Part II – Ces scènes coupées qui auraient pu changer l’histoire

Naughty Dog est toujours très actif même après la sortie de son jeu tant attendu. En effet, après avoir révélé que le jeu était initialement prévu en monde ouvert, le studio s’attaque maintenant à la partie qui a divisé les joueurs : l’histoire. Car oui, The Last of Us Part II aurait pu être légèrement différent, à cause (ou grâce, c’est selon) à de nombreuses scènes coupées lors du montage final. On prévient d’emblée la populace, si vous n’y avez pas joué, passez votre chemin, on va divulgâcher jusqu’à plus soif.

Dans une interview pour IndieWire, les créateurs du jeu, Neil Druckmann et Halley Gross, ont révélé certaines des scènes alternatives ou supprimées qui ont finalement été écartées dans la version finale. “L’un des points les plus conflictuels a été la mort de Joel”, a expliqué Druckmann, qui a déclaré que la scène était très différente à l’origine. “Son cerveau est foutu à ce moment-là et le seul mot qui sort de sa bouche est le nom de sa fille, Sarah. Nous pensions que c’était une fin très puissante sur le moment, mais ensuite nous avons pensé qu’il valait mieux se taire. Les deux versions ont été réalisées et, au final, on a trouvé plus fort le fait que les deux personnages se regardent sans rien se dire.”

Gross a également confirmé que le jeu se déroulait initialement sur cinq jours au lieu de trois, et que Joel avait une petite amie dans sa vie, bien que cette idée ait très vite été écartée. En ce qui concerne Ellie, Druckmann a expliqué : “Il y avait toute une histoire parallèle dans laquelle elle est allée sur l’île de Serafita. Nous avions beaucoup à dire sur la lutte entre le protagoniste et cette nouvelle secte ennemie.”

Ils ont également révélé que certaines scènes qui approfondissaient la vie actuelle d’Ellie ont été supprimées : “Dans la séquence de la ferme, vous pouvez trouver une entrée dans son journal où elle écrit sur le ressenti que l’on a lorsque l’on tue un sanglier. Il y avait toute une séquence jouable sur la chasse et c’était incroyable, mais nous avons pensé que pour des raisons de rythme et de production, il valait mieux l’éliminer. La réalisation était pourtant déjà dans la boîte, avec comme toujours Ashley Johnson qui a fait un excellent travail en termes de mouvement.”

Les paroles des deux concepteurs montrent clairement que les possibilités de The Last of Us Part II et de son histoire étaient immenses et que le studio a dû batailler déjà en interne pour arriver au résultat final que l’on connaît. Ce qui au final se ressent au niveau des réactions des joueurs. Pour l’instant, le jeu continue de récolter de bons chiffres de vente et se trouve déjà en tête des charts, résumant assez bien la hype et l’attente qu’aura généré cette suite.