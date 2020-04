Fallout 76 – Redécouvrez les terres désolées des Appalaches

Bethesda dévoile le trailer du DLC de Fallout 76 intitulé Wastelanders

Sorti depuis un peu moins de deux ans, le jeu multijoueur post-apocalyptique de Bethesda n’a pas créé d’émule depuis ses débuts. Trop léger à son lancement ou trop éloigné de sa licence, les causes de ce semi-échec pourraient bien changer avec l’arrivée de la nouvelle extension Wastelanders. Annoncée depuis plusieurs mois maintenant, cette extension a pour objectifs de rétablir le dialogue entre le jeu et ses joueurs. Et à quelques jours de sa sortie, le studio nous dévoile le trailer de lancement du nouveau DLC de Fallout 76.

Disponible gratuitement à partir du 14 avril, Wastelanders va rajouter de nombreuses nouveautés, notamment certaines attendues depuis longtemps par les joueurs comme les PNJ humains. Absent du jeu de base, Fallout 76 se verra doté d’humains entièrement doublé. Un ajout de taille qui va de paire avec celle d’une quête de superviseur, bien qu’aucune information n’ait encore été donnée à ce sujet. Autre nouveauté de l’extension, la possibilité pour les joueurs de se joindre à différentes alliances. Ils pourront alors découvrir les différents secrets qui entourent les montagnes des Appalaches.

Les développeurs précisent que ce DLC s’adresse aussi bien au néophyte qu’au vétéran puisqu’il va offrir de nouvelle quêtes propres à cette région. À la manière des opus précédents, il sera dorénavant possible pour nous d’obtenir divers compagnons prêts à les aider dans leurs missions de survie. Il sera aussi temps de faire attention à ses actions, si les robots n’ont que faire de vos choix, ce n’est pas le cas des humains et vous allez devoir prendre soin de votre réputation. Bien entendu, de nombreux secrets sont dissimulé au cœur de la Virginie occidentale mais il va falloir être un peu patient pour les découvrir.