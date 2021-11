Où trouver des jeux PC gratuits en décembre ?

Si les consoles de salon ont des offres qui permettent de télécharger des jeux chaque mois, les meilleures solutions pour dénicher des jeux gratuits se trouvent sur PC. Le passage des jeux de génération en génération de machines permet d’avoir une ludothèque de dizaines de milliers de titres, tandis que la multiplication des boutiques numériques oblige ces dernières à tout faire pour qu’on les remarque et attirer de nouveaux utilisateurs.

Epic Games Store

La reine des jeux gratuits, avec de nouveaux titre offerts chaque mois depuis son ouverture. Pour quelques heures encore, il est possible de télécharger les derniers jeux gratuits de novembre, à savoir The Hunter : Call of the Wild (on attend le DLC « Gilet Fluo », qui devrait permettre de tirer accidentellement sur des promeneurs), ainsi que de la monnaie virtuelle pour le service de rétrogaming Antstream Arcade, qui vient de débarquer sur le store. Ces deux offres sont à récupérer jusqu’au 2 décembre, 17h00.

Ce sont ensuite les premiers jeux offerts (et pas de guillemet quand on est sur l’Epic Games Store, les jeux sont téléchargeable sans aucun abonnement) du mois de décembre qui viendront s’installer : le jeu multi asymétrique qu’on en présente plus, Dead by Daylight, ainsi que le puzzle game qui a pour ambition de nous initier à la compréhension d’une I.A. (et des chats !), While True: Learn []. Ces deux titres, un classique et une découverte, seront téléchargeables du 2 au 9 décembre.

SEGA

Les éditeurs patrimoniaux tablent beaucoup sur leur classiques pour s’assurer une rente facile à coup de compilations et autre réédition. Et à ce jeu-là, SEGA n’est pas le dernier. Cependant, l’ex-rival de Big N peut aussi se montrer généreux, comme en ce moment, où il offre un titre majeur de son catalogue. NiGHT into Dreams, le jeu qui a, presque à lui seul, fait vendre les quelques Saturn qui se sont écoulées, peut être obtenu gratuitement à cette adresse.

Prime Gaming

Si le service Prime d’Amazon a Netflix et Apple TV dans son viseur, il a aussi l’ambition d’exister dans le monde du jeu vidéo. Et voyant le succès de l’Epic Games Store, chez Prime, on a vite compris que les jeux gratuits attiraient la foule ! En décembre, c’est encore une jolie collection que les clients Prime pourront récupérer. Voici la liste des jeux offerts :

Need for Speed Hot Pursuit

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel

Tales of Monkey Island Complete Pack

À noter que le service permet aussi de récupérer du contenu in-game pour FIFA 22, Apex Legends, Genshin Impact, Fall Guys, … Cependant, et contrairement aux jeux offerts de l’Epic Games Store, il faut bien être un abonné payant (ou en période d’essai active) à Amazon Prime pour bénéficier de cette offre.

De nouveaux jeux PC gratuits popent régulièrement, alors n’hésitez pas à repasser sur cette page au cours du mois pour être sûr de ne manquer aucune offre !